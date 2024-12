Milei dialogó con Zelensky sobre "áreas clave" entre Ucrania y Argentina

El presidente Javier Milei dialogó con su par ucraniano Volodimir Zelensky con motivo de las fiestas de fin de año e intercambiaron ideas sobre "áreas clave" de cooperación entre Ucrania y Argentina.

"Hablamos de las áreas clave de cooperación entre Ucrania y Argentina, incluidas la económica, la seguridad y la asociación en el MERCOSUR, así como la coordinación con socios internacionales clave", expresó Zelensky en redes sociales.

En esa línea, el mandatario del país europeo subrayó la importancia de "tener un amigo con el que siempre podemos contar", en referencia a la Argentina.

I had a warm and meaningful conversation with President of Argentina @JMilei.



I congratulated Javier on Christmas, Hanukkah, and the upcoming New Year, and highlighted Argentina’s progress in economic reforms, trade liberalization, and combating inflation.

Argentina demonstrates… pic.twitter.com/kSad4QZBs0