Francos dijo que asistirá al Congreso si la oposición impulsa su interpelación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que asistirá al Congreso si la oposición decide interpelarlo por no haber implementado la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Tenemos claro que desde el Ejecutivo que hemos cumplido la ley como lo mandan. Aunque no estamos de acuerdo con el tratamiento de la ley, la vetamos y después el Congreso insistió. Cuando el Congreso insiste, nosotros la promulgamos, como claramente manda la Constitución. Queda suspendida hasta que el Congreso diga cuáles son las fuentes”, señaló.

Afirmó además que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra, pero insistió en que falta que el Congreso "diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento a la ley”.

“Promulgamos la Ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, explicó.