El BID promete expandir sus operaciones en Argentina y acelerar desembolsos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que incrementará de manera “significativa” sus operaciones en Argentina durante los próximos 15 meses, con la posibilidad de acelerar el desembolso de fondos ya aprobados. La decisión del organismo multilateral, presidido por Ilan Goldfajn, se conoce tras la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par argentino, Javier Milei.

Si bien el BID no detalló nuevos montos de financiamiento, el mecanismo previsto podría implicar un front load, es decir, adelantar la llegada de recursos contemplados en programas vigentes. En paralelo, el Banco Mundial comunicó este martes una estrategia de apoyo similar.

/Inicio Código Embebido/

El Grupo @el_BID esta listo para ampliar significativamente su apoyo a ????. Estamos trabajando para expandir de forma sustancial nuestras operaciones en Argentina, con el objetivo de fortalecer nuestro respaldo al país en los próximos 15 meses. Lee nuestro comunicado:… pic.twitter.com/QPZdW0NdFI — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) September 23, 2025

/Fin Código Embebido/

Estrategia País y foco en reformas estructurales

En julio, el BID aprobó la Estrategia País 2025-2028, una hoja de ruta elaborada junto al Gobierno argentino. El plan prevé un paquete financiero de hasta USD 10.000 millones en tres años, de los cuales USD 7.000 millones estarán dirigidos al sector público y USD 3.000 millones se canalizarán mediante BID Invest para fortalecer la inversión privada.

La estrategia fija como prioridades la consolidación fiscal, la competitividad, la modernización de la infraestructura y la promoción de la inversión privada. En el corto plazo, el organismo espera cerrar 2025 con cinco operaciones nuevas por USD 2.900 millones destinadas a respaldar reformas estructurales, junto con USD 1.000 millones adicionales a través de BID Invest para sectores clave como energía, minerales críticos, conectividad, salud y financiamiento a PyMEs.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La Estrategia País 2025-2028 refleja nuestro compromiso de largo plazo con Argentina. Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente liderado por el sector privado”, señaló Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina.

Un espaldarazo en medio de tensiones financieras

Actualmente, la cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de la región. El anuncio se interpreta como un respaldo internacional a la gestión de Milei, en un contexto de restricciones financieras y elevada necesidad de divisas. Según el organismo, el apoyo se enmarca en el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca contribuir a la estabilidad macroeconómica y al progreso social.

En particular, el adelanto de fondos permitiría fortalecer la liquidez del país en el corto plazo y apuntalar proyectos estratégicos en infraestructura y desarrollo productivo. No obstante, el éxito de la estrategia dependerá de la continuidad de las reformas fiscales y estructurales, así como de la capacidad de atraer capital privado a largo plazo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/