Di Pace y Lázzari analizarán por Cadena 3 las retenciones y el apoyo de Trump
Los economistas darán una charla este jueves, a las 10. La misma será transmitida a través de las plataformas digitales de la radio.
24/09/2025 | 19:12Redacción Cadena 3
FOTO: Los economistas Damián Di Pace y Gustavo "Lacha" Lázzari.
Este jueves a las 10 de la mañana, Cadena 3 transmitirá un streaming especial con los economistas Damián Di Pace y Gustavo “Lacha” Lázzari, quienes abordarán dos de los temas centrales de la coyuntura: la reducción de retenciones y el respaldo internacional al Gobierno.
La charla se dará en un contexto marcado por la decisión del presidente Javier Milei de aplicar hasta fines de octubre la reducción de retenciones para el campo y otros sectores productivos, una medida que genera debate en torno a la competitividad y la recaudación fiscal.
Al mismo tiempo, Milei concretó en Estados Unidos una visita clave, en la que recibió un fuerte apoyo de Donald Trump, gesto que se interpreta como un espaldarazo político con impacto en el frente económico y en las relaciones internacionales de Argentina.
Di Pace y Lázzari analizarán qué implican las retenciones cero y el respaldo de Trump, y cómo estas decisiones y señales externas pueden incidir en la economía nacional.
El encuentro podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales de Cadena 3.
