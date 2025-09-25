Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

FOTO: Las exportaciones de carnes mantienen cero retenciones hasta el 31 de octubre.

El Gobierno nacional anunció que las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre.

La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó Adorni, a través de sus redes sociales.

Ayer se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$ 7.000 millones establecidos.

