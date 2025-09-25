En vivo

Política y Economía

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

25/09/2025 | 11:05Redacción Cadena 3

FOTO: Las exportaciones de carnes mantienen cero retenciones hasta el 31 de octubre.

El Gobierno nacional anunció que las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre.

La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó Adorni, a través de sus redes sociales.

Ayer se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$ 7.000 millones establecidos.

Lectura rápida

¿Qué anunció el gobierno nacional? Las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre.

¿Quién hizo el anuncio? El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicarlo.

¿Cuándo se extenderán las retenciones cero? Hasta el 31 de octubre próximo.

¿Qué beneficio se cerró recientemente? Se cerró el beneficio para las ventas de granos tras completar el cupo de US$ 7.000 millones.

¿Cómo se comunicó la información? A través de las redes sociales de Manuel Adorni.

