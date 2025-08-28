Daza: "Milei está haciendo una gesta épica contra un sistema enquistado"
El viceministro de Economía participó del Ciclo de Coyuntura que organiza la Bolsa de Comercio de Córdoba. “No veo a ningún país en el mundo con las posibilidades y el cambio en dirección que está presentando la Argentina", afirmó.
28/08/2025 | 19:04Redacción Cadena 3
FOTO: José Luis Daza, viceministro de Economía en la Bolsa de Comercio.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, brindó este jueves una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde defendió con firmeza el rumbo económico del Gobierno y destacó el compromiso del presidente Javier Milei con el equilibrio fiscal, al que definió como “la base central de la estabilidad y del futuro crecimiento de la Argentina”.
“Una gesta épica”
Daza aseguró que la Argentina atraviesa un momento excepcional en comparación con otros países del mundo y remarcó que decidió dejar su carrera profesional en el exterior para sumarse al proyecto oficialista.
“No veo a ningún país en el mundo con las posibilidades y el cambio en dirección que está presentando la Argentina. Lo que está haciendo el presidente es realmente una gesta épica contra un sistema enquistado que durante años se resistió a cambiar”, expresó.
El funcionario criticó con dureza a sectores políticos que, según dijo, buscan romper el superávit fiscal logrado en los últimos meses: “Me produce tristeza y dolor ver a economistas que conozco desde hace años, hoy en el Congreso, dispuestos a romper el equilibrio fiscal pese a conocer las consecuencias. No llegamos a las crisis, recesiones y defaults de manera aleatoria, sino por imprudencia fiscal”.
Déficit cero y confianza en el programa
En su exposición, Daza resaltó el compromiso de Milei con el déficit cero y la disciplina fiscal. “Nunca en mi vida he conocido a un individuo con tanta convicción y voluntad para defender la regla fiscal como el presidente Milei”, afirmó, y señaló que ese compromiso es lo que permitirá al país sostener tasas de interés reales elevadas sin comprometer la estabilidad económica.
Al respecto, comparó la experiencia argentina con otros países de la región: “Chile tuvo tasas de interés reales de entre 12 y 15% durante muchos años, y pudo sostenerlas gracias a la fortaleza de sus cuentas públicas”.
Ajuste histórico y efectos en la economía
El viceministro también destacó el ajuste fiscal aplicado por el Gobierno: “Logramos un ajuste sin precedentes de 5% del producto y una caída del gasto real de 30%. Aun así, 12 meses después del inicio del proceso, la actividad económica estaba 6% más arriba”.
Reconoció, sin embargo, que actualmente la economía muestra un “plató” en su nivel de actividad, aunque atribuyó esa meseta a factores políticos más que a desequilibrios económicos: “Lo que estamos viendo es 100% relacionado con la incertidumbre política”.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Inflación y tipo de cambio
En relación al frente cambiario, Daza celebró la reacción de los mercados tras la salida parcial del cepo: “El tipo de cambio tuvo un movimiento real de alrededor del 20%, pero el pass-through a la inflación fue prácticamente cero. La tendencia inflacionaria no cambió después de la corrección cambiaria”.
Para cerrar, el funcionario insistió en que la clave del éxito del programa es la fortaleza fiscal: “Es imprescindible seguir apoyando al presidente en su convicción de que el superávit fiscal es el pilar central de la estabilidad y de la proyección de crecimiento de la Argentina en las próximas décadas”.
