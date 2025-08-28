En vivo

Política y Economía

Identificaron a tres sospechosos por el ataque a Milei en Lomas de Zamora

El Ministerio de Seguridad de la Nación logró identificar a quienes serían responsables de los hechos.  

28/08/2025 | 17:59Redacción Cadena 3

FOTO: Milei, antes de que se desatara el ataque.

El Gobierno identificó a tres sospechosos de participar del ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora este miércoles.

El Ministerio de Seguridad de la Nación identificó a quienes serían algunos de los responsables de los incidentes.

Entre los sospechosos se encuentra un barrabrava del club Arsenal de Sarandí. Diego Martín Paz, integrante de la barrabrava disidente del club, cuenta con derecho de admisión por tiempo indeterminado.

Otro de los identificados es Tiago Román Florentín, un joven de 22 años que fue detenido luego de arrojar proyectiles contra la comitiva presidencial en la que iban Javier Milei y su comitiva.

El tercer identificado es José Marcelino Dabrowsky, un hombre de 56 años, acusado de bloquear el paso de Milei, su hermana y José Espert.

El hombre es militante de la agrupación Hijos y había sido detenido poco tiempo después del escándalo en Lomas de Zamora, pero luego de una hora fue liberado.

