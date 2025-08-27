Quién es el joven detenido por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora
Dos hombres fueron aprehendidos luego de los disturbios que se dieron en la tarde del miércoles. Uno de ellos ya fue liberado, mientras que el otro continúa detenido.
27/08/2025 | 19:51Redacción Cadena 3
FOTO: Atacaron a Milei en Lomas de Zamora.
Un acto de campaña de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en tensión y descontrol cuando un grupo de militantes opositores atacó con piedras la caravana que encabezaba el Presidente, acompañado por su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert.
Por estos incidentes, la Policía detuvo a dos hombres, uno de ellos fue liberado rápidamente, pero el otro continúa detenido en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.
/Inicio Código Embebido/
Campaña. Piedras, huevazos e insultos: evacuaron la caravana de Milei en Lomas de Zamora
El Presidente y su hermana debieron ser sacados del lugar. El candidato a diputado, José Luis Espert, tuvo que irse en moto. Hubo dos detenidos. Fuerte repercusión en el oficialismo.
/Fin Código Embebido/
El detenido fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.
El agresor, de 22 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedó detenido como responsable de tirar piedras al paso del Presidente y su comitiva.
El comunicado de la agrupación a la que pertenece el detenido
“¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!“, tituló el comunicado de la agrupación Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.
"En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora", comenzó el mensaje.
"Horas antes, jubilados, docentes, desocupados, y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera", continuó.
"La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaría 1 de Lomas de Zamora", aseguraron.
"A dónde vayan los iremos a buscar", cerró el comunicado.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el acto de campaña de Javier Milei? Un grupo de militantes opositores atacó la caravana con piedras.
¿Quién fue detenido durante el incidente? Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.
¿Cuándo ocurrió el incidente? El ataque tuvo lugar durante un acto de campaña el miércoles 27.
¿Dónde se llevó a cabo el acto de campaña? En Lomas de Zamora, cerca de la plaza Grigera.
¿Por qué se generó el ataque? Hubo una gran expresión de bronca y repudio hacia la presencia de Javier Milei y su comitiva.