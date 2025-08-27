Quién es el joven detenido por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

Un acto de campaña de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en tensión y descontrol cuando un grupo de militantes opositores atacó con piedras la caravana que encabezaba el Presidente, acompañado por su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert.

Por estos incidentes, la Policía detuvo a dos hombres, uno de ellos fue liberado rápidamente, pero el otro continúa detenido en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El detenido fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

El agresor, de 22 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedó detenido como responsable de tirar piedras al paso del Presidente y su comitiva.

El comunicado de la agrupación a la que pertenece el detenido

“¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!“, tituló el comunicado de la agrupación Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

"En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora", comenzó el mensaje.

"Horas antes, jubilados, docentes, desocupados, y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera", continuó.

"La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaría 1 de Lomas de Zamora", aseguraron.

"A dónde vayan los iremos a buscar", cerró el comunicado.