El dólar bajó a $1.345 y rebotaron los bonos y acciones tras un miércoles negro

El dólar oficial cerró este jueves a $1.345 para la venta en el Banco Nación, marcando una leve baja. En el mercado informal, el dólar "blue" también descendió, cotizando a $1.350.

Por su parte, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.344,4 y el dólar MEP a $1.343,7, según datos del mercado.

En el ámbito bursátil, los ADRs argentinos en Wall Street rebotaron hasta un 8% tras caídas de hasta el 6% el miércoles, en un contexto de tensiones políticas por presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Discapacidad (Andis) y la cercanía de las elecciones legislativas de octubre. Las subas estuvieron lideradas por Central Puerto (+7,5%), Edenor (+7,2%) y Telecom (+6,3%).

Sin embargo, los papeles argentinos se encaminan a cerrar agosto con pérdidas significativas, destacándose Grupo Supervielle (-21,5%), Edenor (-20,4%) y Grupo Financiero Galicia (-20,1%).

En la Bolsa local, el índice S&P Merval avanzó un 2,5% en pesos, alcanzando los 2.022.887,96 puntos, y un 3,5% en dólares.

Las acciones que más subieron fueron Central Puerto (+6,1%), Edenor (+5,6%) e IRSA (+4,7%). No obstante, los bancos lideraron las caídas mensuales, con bajas de hasta el 16,8% en el caso de Galicia.

Los bonos soberanos en dólares operaron con alzas de hasta el 1%, destacándose el Bonar 2038, seguido por el Bonar 2029 y el Bonar 2041, ambos con un aumento del 0,8%. Por otro lado, el riesgo país, medido por J.P. Morgan, escaló un 2,5% el miércoles, alcanzando los 850 puntos básicos, el nivel más alto desde el 7 de abril, según datos de Rava.

La volatilidad en los mercados refleja las tensiones políticas y la incertidumbre electoral, mientras los inversores ajustan posiciones en un contexto de selectiva recompra.

