En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El dólar bajó a $1.345 y rebotaron los bonos y acciones tras un miércoles negro

En el mercado informal, el "blue" también descendió y cotizó a $1.350. En el ámbito bursátil, los ADRs argentinos en Wall Street rebotaron hasta un 8%.

28/08/2025 | 15:56Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

El dólar oficial cerró este jueves a $1.345 para la venta en el Banco Nación, marcando una leve baja. En el mercado informal, el dólar "blue" también descendió, cotizando a $1.350. 

Por su parte, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.344,4 y el dólar MEP a $1.343,7, según datos del mercado.

En el ámbito bursátil, los ADRs argentinos en Wall Street rebotaron hasta un 8% tras caídas de hasta el 6% el miércoles, en un contexto de tensiones políticas por presuntas irregularidades en contratos de la Dirección Nacional de Discapacidad (Andis) y la cercanía de las elecciones legislativas de octubre. Las subas estuvieron lideradas por Central Puerto (+7,5%), Edenor (+7,2%) y Telecom (+6,3%). 

Sin embargo, los papeles argentinos se encaminan a cerrar agosto con pérdidas significativas, destacándose Grupo Supervielle (-21,5%), Edenor (-20,4%) y Grupo Financiero Galicia (-20,1%).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la Bolsa local, el índice S&P Merval avanzó un 2,5% en pesos, alcanzando los 2.022.887,96 puntos, y un 3,5% en dólares. 

Las acciones que más subieron fueron Central Puerto (+6,1%), Edenor (+5,6%) e IRSA (+4,7%). No obstante, los bancos lideraron las caídas mensuales, con bajas de hasta el 16,8% en el caso de Galicia.

Los bonos soberanos en dólares operaron con alzas de hasta el 1%, destacándose el Bonar 2038, seguido por el Bonar 2029 y el Bonar 2041, ambos con un aumento del 0,8%. Por otro lado, el riesgo país, medido por J.P. Morgan, escaló un 2,5% el miércoles, alcanzando los 850 puntos básicos, el nivel más alto desde el 7 de abril, según datos de Rava.

La volatilidad en los mercados refleja las tensiones políticas y la incertidumbre electoral, mientras los inversores ajustan posiciones en un contexto de selectiva recompra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho