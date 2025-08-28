Paso a paso: cómo comprar más barato celulares y televisores de Tierra del Fuego
Este sistema de venta por courier permite comprar dispositivos electrónicos más accesibles, aprovechando el régimen impositivo especial de la provincia y con entrega puerta a puerta en la mayor parte del país.
28/08/2025 | 15:45Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo comprar más barato y recibir en casa electrodomésticos de Tierra del Fuego.
Los consumidores argentinos ya pueden adquirir desde el miércoles 27 de agosto celulares, televisores y aires acondicionados directamente desde Tierra del Fuego a través de un novedoso sistema de venta por courier, implementado por dos de las principales empresas fabricantes de la región: Mirgor y Newsan.
Este mecanismo permite comprar dispositivos electrónicos a precios más accesibles, aprovechando el régimen impositivo especial de la provincia, con entrega puerta a puerta en la mayoría del país.
Tierra del Fuego, beneficiada por un régimen fiscal y productivo especial, se posiciona como un polo clave para la producción de electrónica en Argentina. La habilitación de la venta directa elimina intermediarios, permitiendo a los consumidores adquirir productos como celulares Samsung y Noblex, televisores Samsung, Qüint y Sansei, y aires acondicionados Whirlpool a precios que, en muchos casos, resultan significativamente más bajos que los ofrecidos por los canales tradicionales de retail o plataformas como Mercado Libre.
El sistema opera bajo estrictas regulaciones aduaneras y está diseñado para beneficiar al consumidor final. Las compras se realizan a través de plataformas oficiales de Mirgor y Newsan (en la sección "Ventas courier Tierra del Fuego"). Los productos adquiridos son despachados desde la isla mediante servicios de courier autorizados, con plazos de entrega estimados entre 5 y 10 días hábiles.
/Inicio Código Embebido/
Crisis en el sector. Mirgor suspendió a más de 300 empleados en sus plantas de Tierra del Fuego
La empresa industrial tomó esta medida como consecuencia de la caída en las ventas de electrónicos y el aumento de la competencia por importaciones.
/Fin Código Embebido/
• Precios y productos disponibles
Por el momento, la oferta es limitada, pero se espera que en los próximos días se sumen más productos y empresas al esquema. A continuación, algunos ejemplos de precios destacados:
-Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray: USD 1.559 + USD 35 de envío a Capital Federal (total: USD 1.594). En comparación, en Amazon este modelo cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100, mientras que en retail argentino se vende por $3.349.999 (un 50% más). En Mercado Libre, los precios parten desde $1.800.000.
-Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue: USD 984 + USD 35 de envío (total: USD 1.019, equivalente a $1.396.030 al tipo de cambio oficial). En retail, este modelo es un 36% más caro, aunque algunas cadenas ofrecen 3 cuotas sin interés.
-Smart TV Samsung 85' QLED 4K Q70A: USD 2.385 + USD 96 de envío (total: USD 2.481, unos $3.398.970). En Mercado Libre, el mismo modelo supera los $4 millones.
-Aire Acondicionado Split Whirlpool Inverter Frío/Calor 2838Fg: $599.999, frente a precios de $800.000 a más de $1 millón en Mercado Libre.
-Celular Noblex A60PLUS 32GB+2GB Negro: $161.999, aunque en algunos marketplaces se encuentra a $135.000-$140.000.
Mirgor opera con precios en dólares y requiere pagos con tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares, mientras que Newsan acepta pagos en pesos, facilitando el acceso a un mayor número de consumidores.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
• Beneficios fiscales y operativos
Uno de los principales atractivos de esta modalidad es la exención del IVA y otros impuestos internos que suelen encarecer los productos electrónicos importados o comercializados localmente. Esto, combinado con la producción en Tierra del Fuego, genera ahorros significativos. Además, el sistema de courier elimina intermediarios, optimizando costos y garantizando entregas directas al domicilio del comprador.
Los productos cuentan con garantía local y soporte técnico oficial, asegurando la misma cobertura que los dispositivos adquiridos por canales tradicionales. Los envíos son trazables mediante un código de seguimiento en línea, y los compradores pueden coordinar la recepción según las fechas informadas por el operador logístico.
• Cómo realizar una compra
El proceso de compra es sencillo y se realiza completamente en línea. A continuación, los pasos a seguir:
-Ingresar a las plataformas oficiales: couriertdf.com (Mirgor) o tiendanewsan.com.ar (Newsan).
-Registrarse en el sistema, proporcionando datos personales y validando la identidad.
-Explorar el catálogo de productos, que incluye modelos, precios y especificaciones técnicas.
-Seleccionar el producto y verificar su disponibilidad.
-Elegir la opción de envío puerta a puerta, asegurándose de que la dirección esté dentro de las zonas cubiertas.
-Seleccionar el método de pago aceptado (tarjeta de débito, transferencia u otros medios autorizados).
-Confirmar el pedido y aceptar los términos y condiciones.
-Recibir la confirmación del pedido con un código de seguimiento para monitorear el envío.
-Seguir el estado del paquete y coordinar la entrega.
-Conservar la documentación para acceder a la garantía y soporte técnico, si es necesario.
/Inicio Código Embebido/
Compras sin impuestos en línea. Cómo comprar más barato y recibir en casa electrodomésticos de Tierra del Fuego
La medida de ARCA busca que el consumidor pueda acceder desde su hogar, y a menores precios, a bienes que se producen bajo los estímulos fiscales de esa provincia.
/Fin Código Embebido/
• Restricciones y consideraciones
El sistema establece cupos máximos por usuario para evitar la reventa masiva, enfocándose en el consumidor final.
Las políticas de devolución y reembolso cumplen con las normativas de las plataformas oficiales, contemplando cambios o devoluciones en caso de fallas.
Sin embargo, los compradores deben estar atentos, ya que en algunos casos los precios en retail o marketplaces pueden ser competitivos, especialmente si se consideran opciones de financiación (como cuotas sin interés) o entregas inmediatas.