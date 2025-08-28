Paso a paso: cómo comprar más barato celulares y televisores de Tierra del Fuego

FOTO: Cómo comprar más barato y recibir en casa electrodomésticos de Tierra del Fuego.

Los consumidores argentinos ya pueden adquirir desde el miércoles 27 de agosto celulares, televisores y aires acondicionados directamente desde Tierra del Fuego a través de un novedoso sistema de venta por courier, implementado por dos de las principales empresas fabricantes de la región: Mirgor y Newsan.

Este mecanismo permite comprar dispositivos electrónicos a precios más accesibles, aprovechando el régimen impositivo especial de la provincia, con entrega puerta a puerta en la mayoría del país.

Tierra del Fuego, beneficiada por un régimen fiscal y productivo especial, se posiciona como un polo clave para la producción de electrónica en Argentina. La habilitación de la venta directa elimina intermediarios, permitiendo a los consumidores adquirir productos como celulares Samsung y Noblex, televisores Samsung, Qüint y Sansei, y aires acondicionados Whirlpool a precios que, en muchos casos, resultan significativamente más bajos que los ofrecidos por los canales tradicionales de retail o plataformas como Mercado Libre.

El sistema opera bajo estrictas regulaciones aduaneras y está diseñado para beneficiar al consumidor final. Las compras se realizan a través de plataformas oficiales de Mirgor y Newsan (en la sección "Ventas courier Tierra del Fuego"). Los productos adquiridos son despachados desde la isla mediante servicios de courier autorizados, con plazos de entrega estimados entre 5 y 10 días hábiles.

• Precios y productos disponibles

Por el momento, la oferta es limitada, pero se espera que en los próximos días se sumen más productos y empresas al esquema. A continuación, algunos ejemplos de precios destacados:

-Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray: USD 1.559 + USD 35 de envío a Capital Federal (total: USD 1.594). En comparación, en Amazon este modelo cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100, mientras que en retail argentino se vende por $3.349.999 (un 50% más). En Mercado Libre, los precios parten desde $1.800.000.

-Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue: USD 984 + USD 35 de envío (total: USD 1.019, equivalente a $1.396.030 al tipo de cambio oficial). En retail, este modelo es un 36% más caro, aunque algunas cadenas ofrecen 3 cuotas sin interés.

-Smart TV Samsung 85' QLED 4K Q70A: USD 2.385 + USD 96 de envío (total: USD 2.481, unos $3.398.970). En Mercado Libre, el mismo modelo supera los $4 millones.

-Aire Acondicionado Split Whirlpool Inverter Frío/Calor 2838Fg: $599.999, frente a precios de $800.000 a más de $1 millón en Mercado Libre.

-Celular Noblex A60PLUS 32GB+2GB Negro: $161.999, aunque en algunos marketplaces se encuentra a $135.000-$140.000.

Mirgor opera con precios en dólares y requiere pagos con tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares, mientras que Newsan acepta pagos en pesos, facilitando el acceso a un mayor número de consumidores.

• Beneficios fiscales y operativos

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es la exención del IVA y otros impuestos internos que suelen encarecer los productos electrónicos importados o comercializados localmente. Esto, combinado con la producción en Tierra del Fuego, genera ahorros significativos. Además, el sistema de courier elimina intermediarios, optimizando costos y garantizando entregas directas al domicilio del comprador.

Los productos cuentan con garantía local y soporte técnico oficial, asegurando la misma cobertura que los dispositivos adquiridos por canales tradicionales. Los envíos son trazables mediante un código de seguimiento en línea, y los compradores pueden coordinar la recepción según las fechas informadas por el operador logístico.

• Cómo realizar una compra

El proceso de compra es sencillo y se realiza completamente en línea. A continuación, los pasos a seguir:

-Ingresar a las plataformas oficiales: couriertdf.com (Mirgor) o tiendanewsan.com.ar (Newsan).

-Registrarse en el sistema, proporcionando datos personales y validando la identidad.

-Explorar el catálogo de productos, que incluye modelos, precios y especificaciones técnicas.

-Seleccionar el producto y verificar su disponibilidad.

-Elegir la opción de envío puerta a puerta, asegurándose de que la dirección esté dentro de las zonas cubiertas.

-Seleccionar el método de pago aceptado (tarjeta de débito, transferencia u otros medios autorizados).

-Confirmar el pedido y aceptar los términos y condiciones.

-Recibir la confirmación del pedido con un código de seguimiento para monitorear el envío.

-Seguir el estado del paquete y coordinar la entrega.

-Conservar la documentación para acceder a la garantía y soporte técnico, si es necesario.

• Restricciones y consideraciones

El sistema establece cupos máximos por usuario para evitar la reventa masiva, enfocándose en el consumidor final.

Las políticas de devolución y reembolso cumplen con las normativas de las plataformas oficiales, contemplando cambios o devoluciones en caso de fallas.

Sin embargo, los compradores deben estar atentos, ya que en algunos casos los precios en retail o marketplaces pueden ser competitivos, especialmente si se consideran opciones de financiación (como cuotas sin interés) o entregas inmediatas.