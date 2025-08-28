Nos invaden los importados... de Tierra del Fuego

Por Adrián Simioni

Existe desde hace dos días la posibilidad de comprar artículos electrónicos, desde celulares hasta televisores, directamente desde Tierra del Fuego.

Dos tiendas en marcha permiten esta compra. Una es de la empresa Mirgor, que ofrece productos que fabrica en la región. La otra es Newsan, otra gran productora de Tierra del Fuego. En Mirgor, los usuarios deben ingresar a una página especial llamada Courier TDF. En Newsan, hay una pestaña que dice "Comprar en Tierra del Fuego".

El proceso de compra es similar al de cualquier tienda electrónica. El consumidor elige el producto, compara precios y condiciones, y selecciona el medio de pago. En Newsan se puede pagar en pesos, mientras que en Mirgor se debe pagar en dólares. No hay financiación, es un solo pago.

Los precios son sustancialmente más bajos que en los comercios tradicionales. Esto se debe a que el gobierno argentino ha reducido los impuestos a las importaciones, permitiendo a estas empresas vender como si fueran productos locales. Antes, se pagaban impuestos como si fueran importados, pero ahora se evita a los intermediarios y se reduce el IVA al consumidor.

Los precios han bajado entre un 20% y un 50% en comparación con los comercios tradicionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta el costo de envío, que varía entre 25 y 96 dólares, y la entrega puede demorar entre 3 y 10 días, dependiendo del lugar.

Un ejemplo de precios: un Samsung S25 Ultra en la tienda Mirgor cuesta 1,473 dólares, mientras que en la tienda Samsung tradicional está a 3,100,000 pesos, es decir, aproximadamente 2,250 dólares. Esto refleja una caída significativa en el precio.

Es importante mencionar que el consumidor puede comprar hasta tres unidades por año y no puede superar los 3,000 dólares en envíos. Además, se requiere clave fiscal y domicilio fiscal electrónico para realizar las compras.

En conclusión, la posibilidad de comprar productos electrónicos de Tierra del Fuego sin intermediarios presenta una alternativa interesante para los consumidores argentinos.