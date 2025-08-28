En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

Nos invaden los importados... de Tierra del Fuego


28/08/2025 | 11:51Redacción Cadena 3

FOTO: Importados de Tierra del Fuego.

  1.

    Audio. Nos invaden los importados... de Tierra del Fuego

    Siempre Juntos

    Episodios

Adrián Simioni Por Adrián Simioni

Existe desde hace dos días la posibilidad de comprar artículos electrónicos, desde celulares hasta televisores, directamente desde Tierra del Fuego.

Dos tiendas en marcha permiten esta compra. Una es de la empresa Mirgor, que ofrece productos que fabrica en la región. La otra es Newsan, otra gran productora de Tierra del Fuego. En Mirgor, los usuarios deben ingresar a una página especial llamada Courier TDF. En Newsan, hay una pestaña que dice "Comprar en Tierra del Fuego".

El proceso de compra es similar al de cualquier tienda electrónica. El consumidor elige el producto, compara precios y condiciones, y selecciona el medio de pago. En Newsan se puede pagar en pesos, mientras que en Mirgor se debe pagar en dólares. No hay financiación, es un solo pago.

Los precios son sustancialmente más bajos que en los comercios tradicionales. Esto se debe a que el gobierno argentino ha reducido los impuestos a las importaciones, permitiendo a estas empresas vender como si fueran productos locales. Antes, se pagaban impuestos como si fueran importados, pero ahora se evita a los intermediarios y se reduce el IVA al consumidor.

Los precios han bajado entre un 20% y un 50% en comparación con los comercios tradicionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta el costo de envío, que varía entre 25 y 96 dólares, y la entrega puede demorar entre 3 y 10 días, dependiendo del lugar.

Un ejemplo de precios: un Samsung S25 Ultra en la tienda Mirgor cuesta 1,473 dólares, mientras que en la tienda Samsung tradicional está a 3,100,000 pesos, es decir, aproximadamente 2,250 dólares. Esto refleja una caída significativa en el precio.

Es importante mencionar que el consumidor puede comprar hasta tres unidades por año y no puede superar los 3,000 dólares en envíos. Además, se requiere clave fiscal y domicilio fiscal electrónico para realizar las compras.

En conclusión, la posibilidad de comprar productos electrónicos de Tierra del Fuego sin intermediarios presenta una alternativa interesante para los consumidores argentinos. 

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho