Mirgor suspendió a más de 300 empleados en sus plantas de Tierra del Fuego
La empresa industrial tomó esta medida como consecuencia de la caída en las ventas de electrónicos y el aumento de la competencia por importaciones.
26/08/2025 | 19:12Redacción Cadena 3
Mirgor, empresa industrial, suspendió a más de 300 trabajadores en sus plantas de Tierra del Fuego.
La medida impactará principalmente a la producción de celulares, televisores y autopartes y se da como consecuencia de la caída en las ventas de electrónicos y el aumento de la competencia por las importaciones.
Marcos Linares, dirigente de la UAM, explicó a Cadena 3 que la empresa planteó la necesidad de readecuar la producción debido a una baja significativa en las ventas. "Nos planteó cesantear a 200 trabajadores en la producción de celulares y a 500 compañeros en total, lo cual rechazamos", afirmó Linares.
La empresa ofreció como alternativa el adelanto de vacaciones, opción que también fue rechazada. "La mayoría de los trabajadores son del resto del país y esperan a fin de año para visitar a sus familias", señaló el dirigente.
Mirgor llevó a cabo estas suspensiones para adecuar su estructura operativa a la nueva realidad del mercado.
La decisión sería un plan de ajuste temporal con el objetivo de reducir costos frente al exceso de stock y la falta de colocación de nuevos productos en el mercado.
Tras negociaciones, se llegó a un acuerdo que contempla un proceso de suspensión de una semana por mes para todos los trabajadores, garantizando el 100% del salario neto. "Los compañeros no van a tener pérdida de salario", aseguró Linares.
La medida de suspensión alcanzará a alrededor de 360 empleados distribuidos en las plantas de IATEC, Famar y Brightstar.
