Destacan la previsibilidad del comercio exterior en Argentina tras elogio de Milei

El Country Manager de Kingston en Argentina, Juan Ignacio Do Porto, destacó que la principal fortaleza de la compañía en el país y en la región radica en la confiabilidad de sus productos, el soporte al usuario y la amplitud de su portafolio.

Según explicó en una entrevista para Noticias Argentinas, esa combinación hizo que la marca se diferenciara de la competencia, especialmente en los segmentos medio y alto del mercado.

“Cuando uno termina pensando en un producto de calidad, generalmente el mercado termina pensando en Kingston”, señaló Do Porto, al remarcar que la firma buscó que los consumidores pudieran adquirir sus productos “con los ojos cerrados”.

La compañía ofreció opciones tanto en memoria RAM como en unidades de estado sólido de alta performance, entre ellas la reciente generación 5, que alcanzó velocidades cercanas a los 15.000 MB/s y disputó el liderazgo en el mercado global de SSD.

El ejecutivo aseguró que el enfoque de Kingston no se limitó a un modelo de gran volumen, sino que procuró ofrecer variedad para que los usuarios pudieran elegir en función de sus necesidades y posibilidades de compra.

En ese sentido, Do Porto resaltó que la estrategia de la compañía fue salir al mercado con productos testeados y fiables, aun si eso implicó lanzarlos más tarde que la competencia: “El foco en que el producto sea 100% confiable es lo que en la carrera larga nos terminó diferenciando del resto”, afirmó.

Consultado sobre el contexto argentino, Do Porto indicó que en los últimos 18 meses se generó una mayor previsibilidad en materia de comercio exterior, lo que permitió ampliar la oferta y ajustar los precios a valores más cercanos a los reales.

“Argentina se ha vuelto un país mucho más predecible en comercio exterior y eso le da al usuario una herramienta mucho más potente: volver a tener el 100% de la decisión de compra”, expresó.

No obstante, advirtió que la erosión del poder adquisitivo siguió siendo la principal limitación para el consumidor local, lo que lo llevó a priorizar la eficiencia en el gasto y en muchos casos a optar por alternativas más económicas.

En relación a la competencia, Do Porto sostuvo que Kingston mantuvo un papel sólido en el segmento de bajo presupuesto, aunque es en la gama media y alta donde logró marcar una diferencia real gracias a su trayectoria de más de 35 años y al reconocimiento de marca construido.

Además, Do Porto adelantó que la compañía trabajó desde hace años en estándares que aún no llegaron al mercado masivo, lo que le otorgó ventaja cuando esas tecnologías comenzaron a ser adoptadas por la industria.

Por último, remarcó que los usuarios eligieron Kingston porque encontraron respaldo a largo plazo: “Lo que el usuario termina comprando cuando compra Kingston es la confiabilidad. Saber que no va a tener problemas ni hoy ni dentro de dos años. Así de seguros estamos de nuestros productos, que muchos contaron con garantía de por vida”.