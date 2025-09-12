En vivo

Convencionales y autoridades juran la nueva Constitución de Santa Fe

La reforma incorpora 46 nuevos artículos, además de modificar los 42 artículos que habían sido habilitados por ley. En total, queda con por 161 artículos, acompañados por 27 cláusulas transitorias.     

12/09/2025 | 14:35Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Ultima sesión de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe.

FOTO: (Ilustrativa) Santa Fe: la nueva constitución entró en vigencia tras su publicación.

La provincia de Santa Fe cuenta oficialmente con una nueva Constitución, cuya entrada en vigencia se concretó este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial. Se trata de un hecho histórico que pone fin a más de 60 años de vigencia del texto constitucional anterior, sancionado en 1962.

El nuevo texto fue aprobado por la Convención Constituyente con 52 votos afirmativos y 17 negativos. A pesar de haber votado en contra, siete convencionales de los bloques La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia también firmaron el acta final, junto a otros 52 miembros, totalizando 59 firmas.

Este viernes a las 17 se realizará la ceremonia de jura del nuevo texto constitucional. El acto comenzará en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, donde prestarán juramento los convencionales constituyentes que participaron del debate y sanción.

Luego, en la explanada de la Legislatura, el gobernador Maximiliano Pullaro —también convencional constituyente— renovará su juramento ante la nueva Constitución. En ese marco, también lo harán la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades provinciales.

Este proceso simbólico de jura se replicará en distintas localidades santafesinas durante los próximos 30 días, incluyendo un acto especial durante la tercera semana de septiembre, en el que estudiantes y docentes de toda la provincia prometerán lealtad al nuevo texto constitucional.

La reforma incorpora 46 nuevos artículos, además de modificar los 42 artículos que habían sido habilitados por ley. En total, la nueva Constitución santafesina queda conformada por 161 artículos, acompañados por 27 cláusulas transitorias.

Si bien la reforma ya está vigente, su aplicación plena dependerá de la sanción de al menos 19 leyes complementarias, que deberán ser aprobadas por la Legislatura provincial. Esto marcará una nueva etapa de implementación efectiva de los cambios consensuados por la Convención.

La reforma constitucional comenzó en julio con la apertura de la Convención Constituyente, y desde entonces se desarrolló un proceso deliberativo que incluyó comisiones, dictámenes y debates. A pesar de las diferencias políticas, el texto final logró un amplio nivel de consenso, con el respaldo de dos tercios de los convencionales en la gran mayoría de los artículos.

Con esta reforma, Santa Fe cierra una etapa histórica y da paso a una nueva arquitectura institucional, adaptada a los desafíos actuales de la provincia y del país.

