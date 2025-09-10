Santa Fe tiene nueva constitución y le juran el viernes los tres poderes

El proceso de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe llega a su fin. Entre martes y miércoles, los 69 convencionales reformadores se reunieron para votar el texto definitivo de la nueva Constitución provincial. El dictamen general fue aprobado con 52 votos afirmativos y 17 negativos.

En una sesión histórica que se extendió entre la tarde del martes y la mañana de este miércoles, la Convención Reformadora de la Provincia de Santa Fe concluyó el debate y sancionó la nueva Constitución, poniendo fin a más de seis décadas de vigencia del texto de 1962.

?? Con 52 votos a favor y 17 en contra, la Convención Reformadora aprobó la nueva Constitución de Santa Fe, que reemplaza a la Carta Magna vigente desde 1962.



El texto definitivo, será jurado este viernes en la capital provincial.



— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 10, 2025

Ya aprobado, el documento será jurado en un acto oficial previsto para el viernes 12 de septiembre en la Legislatura de Santa Fe, lo que marcará el cierre formal de la Convención Reformadora.

La aprobación final, que contó con 52 votos a favor y 17 en contra, marca un hito en la historia institucional de la provincia.

El nuevo texto, resultado de un proceso deliberativo que comenzó en julio, representa una modernización integral de la Carta Magna provincial. La reforma abarca cambios sustanciales en el régimen municipal, el funcionamiento del Estado, la ampliación de derechos y la modernización institucional.

En términos concretos, la nueva Constitución estará compuesta por 161 artículos. Esto se logró mediante la reforma de los 42 artículos habilitados por la ley convocante y la incorporación de 46 artículos nuevos, que reflejan nuevas realidades y demandas sociales. Además, se incluyeron 27 cláusulas transitorias que regularán la transición hacia el nuevo marco normativo.

El acto final de este proceso tendrá lugar el próximo viernes, desde las 17 horas, en la Legislatura provincial. Allí se realizará la ceremonia oficial de jura de la nueva Constitución, con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, los 69 convencionales constituyentes e invitados especiales.

Con este acto protocolario, el nuevo texto quedará formalmente promulgado y entrará en vigencia, iniciando una nueva etapa para la provincia.

La sanción de esta nueva Constitución cierra un capítulo de intenso trabajo en comisiones y plenarios, donde se debatieron y consensuaron las reformas. La amplia mayoría obtenida en la votación final refleja el alto grado de acuerdo alcanzado en los ejes centrales del texto, que busca adaptar la estructura del Estado a los desafíos del siglo XXI y consolidar una amplia gama de derechos para todos los santafesinos.

Esta reforma constituye la renovación más profunda del pacto social y político de la provincia en 63 años, sentando las bases para un nuevo paradigma en la administración pública y la vida institucional de Santa Fe.

Además, se anunció que, durante la tercera semana de septiembre, en el marco del Día del Estudiante, se llevarán a cabo actos en distintas localidades de la provincia.

En ellos, miles de estudiantes, acompañados por sus docentes, prometerán lealtad a la nueva Constitución de Santa Fe, en una ceremonia que busca simbolizar el compromiso de las nuevas generaciones con el texto recientemente aprobado.