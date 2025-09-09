Pullaro valoró la reforma constitucional: "Termina con privilegios del poder"

FOTO: Pullaro valoró el proceso y el resultado de la reforma constitucional de Santa Fe.-

FOTO: Pullaro valoró el proceso y el resultado de la reforma constitucional de Santa Fe.-

En un discurso que sirvió como corolario del proceso, el gobernador Maximiliano Pullaro protagonizó el cierre de la Convención Reformadora con la proclamación de una nueva Constitución para Santa Fe que, según afirmó, "devuelve el poder al pueblo" y sienta las bases para "un cambio de época".

Es la sesión final donde se rubricó el texto que será votado formalmente esta semana. Con visible emotividad, destacó que el 93% del articulado obtuvo el aval del 67% de los convencionales, un nivel de acuerdo que calificó como "inédito" en la historia constitucional provincial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado", afirmó Pullaro ante los 69 convencionales. "La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible".

El mandatario detalló los pilares de la reforma que, según su visión, "termina con los privilegios del poder".

En esa línea, enfatizó el espíritu de consenso que prevaleció durante los 60 días de debates: "Se suele decir que el que tiene mayoría impone. Nosotros demostramos que había otro camino: nos escuchamos y construimos consensos".

El gobernador no eludió las referencias políticas al destacar que, pese a la contundente victoria electoral de Unidos, se optó por el diálogo con todas las fuerzas. "Hubo debates intensos, pero siempre en el marco del respeto. Supimos que el futuro exigía superar privilegios y grietas".

En sus palabras más resonantes, Pullaro conectó el proceso actual con el legado histórico de Santa Fe: "Somos la cuna del federalismo y una vez más nos animamos a ser la locomotora de un cambio que Argentina necesita".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La nueva Carta Magna, que será jurada el viernes 12 de septiembre, consta de 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. Incluye además herramientas destinadas a atraer inversiones y generar desarrollo económico, según señaló el mandatario.

El acto de jura contará con la presencia de todas las autoridades provinciales y será seguido por una serie de actos en toda la provincia donde estudiantes y docentes prometerán lealtad a la nueva Constitución, en un gesto que busca simbolizar la conexión entre el nuevo marco legal y las futuras generaciones.