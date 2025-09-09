Pullaro a Milei: "Ni el kirchnerismo nos trató tan mal como este gobierno"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la reciente convocatoria del presidente de la Nación para reunirse con los mandatarios provinciales. En declaraciones a la prensa, Pullaro afirmó que "cada vez que un presidente convoca a los gobernadores, el deber de los gobernadores es ir". Sin embargo, aclaró que la respuesta a esta invitación será debatida internamente en el nuevo espacio "Provincias Unidas", conformado por varios gobernadores.

Pullaro aprovechó la ocasión para analizar el contexto político tras los resultados electorales recientes, destacando que La Libertad Avanza obtuvo un bajo desempeño en varias provincias, como el 12% en Santa Fe, el 8% en Corrientes y una elección decepcionante en Buenos Aires.

"Desde el Gobierno nacional tienen que reflexionar, primero en la forma: no se puede maltratar, agredir ni insultar. Segundo, no hay que perder la sensibilidad", señaló, criticando la agresividad en la comunicación oficial y la falta de empatía con los problemas sociales.

El gobernador enumeró una serie de preocupaciones que planea llevar a la mesa de diálogo con el Ejecutivo nacional, como el estado de las rutas nacionales, el financiamiento de las universidades públicas, las políticas de salud, los recortes en medicamentos y la distribución de alimentos. "Si hay paz social en Argentina, es porque los gobernadores nos hicimos cargo de muchos temas que antes asumía la Nación”, afirmó.

Pullaro también apuntó contra el Gobierno nacional por la deuda con la caja de jubilaciones de Santa Fe. "Ni el kirchnerismo nos trató tan mal como este Gobierno. El kirchnerismo mandaba menos plata de la que debía, pero mandaba. Este Gobierno nos cortó a cero el envío de esos fondos", denunció.

El mandatario santafesino destacó que, a pesar de haber asumido con una provincia endeudada y con déficit fiscal, su gestión enfrentó los problemas sin descuidar la sensibilidad social. "Espero que tengamos una agenda de temas concreta en esta reunión", concluyó.

Informe de Matías Arrieta.