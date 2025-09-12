Polémica por ausencias en la jura de la Constitución: "No están a la altura"

La última instancia de la Convención Reformadora de Santa Fe, celebrada este viernes, no estuvo exenta de alguna polémica. Aunque el acto marcó un hecho histórico con la entrada en vigencia de la nueva Constitución provincial, la ausencia de convencionales en la ceremonia de jura generó controversia y críticas, en un proceso que también fue valorado por sectores del oficialismo provincial y la oposición, todo ante el micrófono de Cadena 3 en el lugar.

Entre quienes no se presentaron a prestar juramento se encuentran la diputada Amalia Granata y los representantes de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart y Nicolás Mayoraz (además de Néstor Fandoz, Gabriela Martínez, Nicolás , Candela Rodríguez y Elisabet Vidal). Su inasistencia fue interpretada como una expresión de desacuerdo con el texto constitucional aprobado, pero también fue cuestionada por el peso institucional del acto.

Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado provincial Pablo Farías, también convencional por Unidos, la coalición de gobierno: “Algunos en algún momento van a tener que jurar. Por ejemplo, el convencional Aleart, que va a asumir como concejal en diciembre, va a tener que jurar por esta Constitución. Con lo cual, es medio inexplicable que no estén hoy presentes”, sostuvo Farías.

Para el legislador, el acto de jurar la nueva Constitución no debería estar supeditado a simpatías políticas ni desacuerdos partidarios: “Son cuestiones institucionales muy serias. Cuando no se respetan, generan efectos. Todos recordamos cuando la expresidenta no quiso pasarle la banda al presidente electo. Fue algo muy malo para el país y para la convivencia. Estas actitudes generan grietas y enfrentamientos que tenemos que superar”.

?? El gobernador Maximiliano Pullaro juró hace instantes la nueva Constitución de Santa Fe en la Legislatura provincia.



?? Cadena 3 Rosario FM 100.1

?? https://t.co/Kvimjk8swP pic.twitter.com/ugfa2LCYrW — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2025

“Una vez que está aprobada, es la Constitución de todos. No es la de un gobierno o de un sector político. Es la Constitución de todos los santafesinos y santafesinas. Por eso es tan importante venir y jurarla”, añadió.

Respecto a las consecuencias de no jurar en el plazo legal de 30 días, Farías señaló que se trata de un tema que deberá analizarse jurídicamente, aunque advirtió que lo central en este caso es el mensaje institucional: “Más allá de las consecuencias jurídicas, hoy hay una significación institucional muy fuerte. Que no estén aquí es una afrenta a la institucionalidad de la provincia”.

A su turno, el legislador provincial del oficialismo y quien presidió la Convención Reformadora, Felipe Michlig, también lamentó las ausencias y destacó que quienes se hayan ausentado "no han estado a la altura de las circunstancias".

???Felipe Michlig, se refirió a los siete convencionales que no participaron de la jura de la nueva Constitución.



Los ausentes fueron Néstor Fandoz, Gabriela Martínez, Nicolás Mayoraz, Candela Rodríguez, Juan Pablo Aleart, Amalia Granatta y Elisabet Vidal. pic.twitter.com/dVZh0Chz1j — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2025

Otras voces

En tanto, desde la oposición hubo algunas otras voces -como la ex vicegobernadora y diputada provincial Alejandra Rodenas o su par Lucila de Ponti- que sí se hicieron presentes y, pese a marcar algunas diferencias que formaron parte del debate en la Convención, valoraron el proceso y se mostraron entusiasmados con la etapa institucional que abre su concreción.

"En una Argentina con tanta incertidumbre y desazón, Santa Fe muestra que da a la provincia una carta que habrá que interpretar y expandir; pero tenemos la tranquilidad y confianza de que hemos trabajado con las voces de la gente", dijo Rodenas a Cadena 3. "El peronismo, cuando las papas queman, está presente", remató.

??? La convencional Alejandra Rodenas destacó el papel del peronismo en la nueva Constitución de Santa Fe durante el acto de jura celebrado en la Legislatura provincial.



?? Cadena 3 Rosario FM 100.1

?? https://t.co/Kvimjk8swP pic.twitter.com/0NlggeTYRn — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2025

"Llegamos a una Convención donde el objetivo del oficialismo buscaba la reelección del gobernador, pero el temario fue más amplio, la sociedad ya había consagrado muchos derechos que debían ser consagrados constitucionalmente; y después está el rediseño de la estructura de poder; el peronismo decidió hacerse cargo", declaró De Ponti.

Informe de Matías Arrieta.