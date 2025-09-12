Santa Fe culminó un proceso histórico con la jura de la nueva Constitución

La nueva Carta Magna, que entra en vigencia a partir de hoy, marca un hito al modernizar el marco jurídico fundamental de la provincia, que se regía por una Constitución sancionada en 1962.

Este proceso de reforma, desarrollado a través de sesiones en comisiones y plenarios, culmina con un texto que introduce actualizaciones en la organización del Estado, el régimen municipal y la ampliación de derechos, adaptando la normativa a los desafíos y realidades del siglo XXI.

Tras la jura de los convencionales, el acto protocolario continuó en la explanada de la Legislatura Provincial, donde representantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), junto a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y vecinos, realizaron también su juramento de fidelidad al nuevo texto constitucional.

Este momento simboliza el cierre de un proceso institucional de gran envergadura y el inicio de una nueva etapa para todos los santafesinos, bajo el marco de la ley fundamental que regirá el destino de la provincia.

Este proceso simbólico de jura se replicará en distintas localidades santafesinas durante los próximos 30 días, incluyendo un acto especial durante la tercera semana de septiembre, en el que estudiantes y docentes de toda la provincia prometerán lealtad al nuevo texto constitucional.

La reforma incorpora 46 nuevos artículos, además de modificar los 42 artículos que habían sido habilitados por ley. En total, la nueva Constitución santafesina queda conformada por 161 artículos, acompañados por 27 cláusulas transitorias.

Si bien la reforma ya está vigente, su aplicación plena dependerá de la sanción de al menos 19 leyes complementarias, que deberán ser aprobadas por la Legislatura provincial. Esto marcará una nueva etapa de implementación efectiva de los cambios consensuados por la Convención.

La reforma constitucional comenzó en julio con la apertura de la Convención Constituyente, y desde entonces se desarrolló un proceso deliberativo que incluyó comisiones, dictámenes y debates. A pesar de las diferencias políticas, el texto final logró un amplio nivel de consenso, con el respaldo de dos tercios de los convencionales en la gran mayoría de los artículos.

Con esta reforma, Santa Fe cierra una etapa histórica y da paso a una nueva arquitectura institucional, adaptada a los desafíos actuales de la provincia y del país.