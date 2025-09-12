Santa Fe culminó un proceso histórico con la jura de la nueva Constitución
Con este acto, se dio por finalizada oficialmente la labor de la Convención Reformadora, que tuvo a su cargo la redacción y aprobación del nuevo texto magna.
12/09/2025 | 19:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: (Ilustrativa) Santa Fe: la nueva constitución entró en vigencia tras su publicación.
FOTO: Ultima sesión de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe.
Audio. Convencionales y autoridades juran la nueva Constitución de Santa Fe.
La nueva Carta Magna, que entra en vigencia a partir de hoy, marca un hito al modernizar el marco jurídico fundamental de la provincia, que se regía por una Constitución sancionada en 1962.
Este proceso de reforma, desarrollado a través de sesiones en comisiones y plenarios, culmina con un texto que introduce actualizaciones en la organización del Estado, el régimen municipal y la ampliación de derechos, adaptando la normativa a los desafíos y realidades del siglo XXI.
Histórico proceso. Santa Fe tiene nueva Constitución: este viernes será jurada por los tres poderes
La Convención Reformadora comenzó el pasado 14 de julio y sesionó durante 60 días en el recinto de la Cámara de Diputados. El dictamen general fue aprobado con 52 votos afirmativos y 17 negativos.
Tras la jura de los convencionales, el acto protocolario continuó en la explanada de la Legislatura Provincial, donde representantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), junto a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y vecinos, realizaron también su juramento de fidelidad al nuevo texto constitucional.
Este momento simboliza el cierre de un proceso institucional de gran envergadura y el inicio de una nueva etapa para todos los santafesinos, bajo el marco de la ley fundamental que regirá el destino de la provincia.
Santa Fe. Pullaro: "Ni los más optimistas creían lograr un acuerdo tan importante"
El gobernador provincial destacó el proceso de reforma de la Constitución que tuvo lugar en la Legislatura y valoró a dirigentes propios y opositores. "Perotti tuvo mucho que ver", destacó.
Este proceso simbólico de jura se replicará en distintas localidades santafesinas durante los próximos 30 días, incluyendo un acto especial durante la tercera semana de septiembre, en el que estudiantes y docentes de toda la provincia prometerán lealtad al nuevo texto constitucional.
La reforma incorpora 46 nuevos artículos, además de modificar los 42 artículos que habían sido habilitados por ley. En total, la nueva Constitución santafesina queda conformada por 161 artículos, acompañados por 27 cláusulas transitorias.
Si bien la reforma ya está vigente, su aplicación plena dependerá de la sanción de al menos 19 leyes complementarias, que deberán ser aprobadas por la Legislatura provincial. Esto marcará una nueva etapa de implementación efectiva de los cambios consensuados por la Convención.
Santa Fe. La Cámara rechazó el recurso de LLA contra la reforma constitucional
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ratificó la validez de la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial y desestimó las objeciones de La Libertad Avanza y Vida y Familia.
La reforma constitucional comenzó en julio con la apertura de la Convención Constituyente, y desde entonces se desarrolló un proceso deliberativo que incluyó comisiones, dictámenes y debates. A pesar de las diferencias políticas, el texto final logró un amplio nivel de consenso, con el respaldo de dos tercios de los convencionales en la gran mayoría de los artículos.
Con esta reforma, Santa Fe cierra una etapa histórica y da paso a una nueva arquitectura institucional, adaptada a los desafíos actuales de la provincia y del país.