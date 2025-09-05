Convención: últimos cambios, nuevos derechos y gesto simbólico en Rosario

En su décima sesión, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó este viernes modificaciones sustanciales a la Constitución provincial, destacándose dos cambios de profundo impacto institucional: la consagración del Estado laico en el nuevo artículo 3 y la incorporación del principio de "Ficha Limpia" en el artículo 29. La sesión, comenzó pasadas las 17 en una jornada que tuvo además la novedad del rechazo en la justicia provincial al recurso presentado por La Libertad Avanza contra el proceso constituyente.

A esto se suma un cierre con fuerte carga simbólica: la Comisión Redactora acordó sesionar por última vez el próximo lunes a las 9.30 en la ciudad de Rosario, en un lugar aún no definido pero que será "emblemático", según indicaron desde el cuerpo de 18 convencionales que la integran.

Uno de los momentos más significativos de la convención se vivió con la aprobación, por 50 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones, de la reforma al artículo 3. Esta modificación deroga la antigua disposición que establecía a la religión Católica, Apostólica y Romana como religión oficial de la provincia.

La nueva redacción establece que "la provincia asegura la distinción entre el estado y el orden religioso, y no establece religión oficial.

La relación entre el Estado, la Iglesia católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad". Este cambio, que tuvo una alta visibilidad en el debate público durante los 50 días de funcionamiento de la convención, moderniza el marco jurídico provincial y se alinea con el principio de neutralidad religiosa del Estado.

En otra modificación relevante, los convencionales modificaron el artículo 29 para incorporar el principio de "Ficha Limpia", que impedirá el acceso a cargos electivos a personas condenadas por delitos intencionales. La nueva cláusula establece que "ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determine la ley".

La medida contó con el respaldo de una amplia mayoría de bloques: Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y el Frente de la Esperanza. Solo los convencionales de Somos Vida y Libertad y de La Libertad Avanza votaron en contra de la propuesta.

Derechos digitales

Una de las incorporaciones más innovadoras de esta reforma constitucional es el reconocimiento de los derechos digitales. El nuevo texto establece que todos los derechos contemplados en la Constitución serán aplicables en entornos digitales, y garantiza el acceso universal, equitativo y sin discriminación a la conectividad y la infraestructura tecnológica. Además, reconoce el derecho a la protección de los datos personales y a conocer los criterios de los sistemas automatizados que puedan afectar derechos, incluyendo el uso de inteligencia artificial.

La provincia también se compromete a promover una ciudadanía digital inclusiva, proteger la privacidad, la autonomía mental y garantizar el consentimiento informado en el uso de tecnologías. Se adoptarán políticas integrales de ciberseguridad, con especial énfasis en proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia digital.

Bienes comunes

La reforma propone que la ciencia y la innovación sean consideradas bienes comunes y derechos de las personas, orientados al desarrollo sostenible, inclusivo y productivo. Se impulsará una institucionalidad que promueva el acceso equitativo al conocimiento y la articulación entre sectores públicos y privados.

En cuanto al ambiente, se establece el derecho a vivir en un entorno sano y equilibrado. Se considera al ambiente como un bien colectivo y se fijan principios como equidad intergeneracional, prevención, participación ciudadana, y el acceso a la justicia ambiental. También se reconocen los derechos de los animales y se exige su protección.

Agua garantizada

Otro punto destacado del dictamen de mayoría es el reconocimiento del derecho al agua como bien colectivo esencial para la vida humana y de los ecosistemas. El texto establece que toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento. Asimismo, se ordena al Estado implementar una política hídrica planificada, sostenible y basada en principios de equidad y protección del ciclo hidrológico.

También se refuerzan los derechos de consumidores y usuarios, quienes estarán protegidos en sus relaciones de consumo con garantías como el acceso a la información, la educación, la privacidad y la indemnidad. Se establecen mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de estos derechos, tanto en entornos físicos como digitales.

La sesión de este viernes no agotaba la totalidad del temario previsto. Los convencionales debaten hasta altas horas de la noche y acordaron extender las deliberaciones mediante un cuarto intermedio para continuar este sábado con el tratamiento de los temas pendientes.

La Convención Reformadora se aproxima a su desenlace con decisiones históricas que reformulan el vínculo entre el Estado y la sociedad santafesina. El acto simbólico de cierre en Rosario servirá para sellar un proceso que no solo modifica el texto constitucional, sino que también busca actualizar sus valores fundacionales ante los desafíos del siglo XXI.