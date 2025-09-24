Con Pullaro y Schiaretti, Provincias Unidas lanzó lista de diputados en Santa Fe

La coalición Provincias Unidas presentó oficialmente su lista de candidatos a diputados nacionales en un acto realizado este miércoles en el Dique 2 del puerto de Santa Fe. Con fuerte impronta federal y críticas tanto al oficialismo nacional como al kirchnerismo, el espacio encabezado por la vicegobernadora Gisela Scaglia busca consolidarse como una tercera vía con eje en la producción y el trabajo.

El evento contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia (quien encabeza la lista), el ex gobernador de Córdoba y actual candidato Juan Schiaretti, y el diputado provincial Pablo Farías, segundo en la nómina santafesina. También participaron otros integrantes de la lista: Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

Acompañaron el lanzamiento dirigentes de todo el arco provincial: intendentes, presidentes comunales, funcionarios del gobierno santafesino, legisladores y referentes de distintas fuerzas políticas que integran Unidos para Cambiar Santa Fe.

Presentaciones

El primero en tomar la palabra fue Pablo Farías, quien destacó la presencia de representantes de toda la provincia. “Estamos haciendo historia. Es un acto que representa a todo Santa Fe, y con esta unidad queremos decirle al país que hay otra forma de hacer política, una que apueste al crecimiento, al diálogo y al desarrollo”, afirmó.

El ex gobernador cordobés Juan Schiaretti fue uno de los discursos más celebrados. Al referirse a Santa Fe como una “provincia invencible”, elogió la gestión de Pullaro en áreas clave como seguridad, equilibrio fiscal y obra pública. También marcó distancia del gobierno nacional y del kirchnerismo:

“Nuestras provincias no quieren que la gente viva de dádivas o planes; queremos que haya trabajo. No tenemos nada que ver con la timba financiera ni con el despilfarro populista”, subrayó.

Schiaretti sostuvo que Provincias Unidas representa una alternativa superadora, diferenciándose de “un oficialismo que ya dejó de ser lo nuevo” y de “un kirchnerismo que se apaga”. También cuestionó el modelo económico del actual gobierno, al que acusó de quitar recursos a jubilados, universidades y provincias “sin mostrar un verdadero plan productivo”.

El gobernador Maximiliano Pullaro centró su discurso en la necesidad de recuperar representación genuina en el Congreso: “Durante años nos impusieron desde Capital Federal quiénes debían representarnos. Hoy decimos basta. Queremos diputados que defiendan a Santa Fe y a la producción, no a la especulación financiera ni al asistencialismo clientelar”, afirmó.

Además, convocó a la militancia a “salir casa por casa” para defender lo construido. “Ganamos las elecciones, reformamos la Constitución, logramos transformaciones profundas. Ahora tenemos que cuidar ese trabajo”, remarcó.

El acto cerró con las palabras de la vicegobernadora y primera candidata, Gisela Scaglia, quien fue presentada por Pullaro como “la mejor vicegobernadora del mundo”. Scaglia destacó la vocación transformadora del espacio y el compromiso federal que lo sostiene:

“Estamos acá porque no bajamos los brazos. Porque no creemos que la política se construya con gritos ni con trompadas. Porque queremos una Argentina que vuelva a tener futuro, y sabemos que eso no se regala: se construye con trabajo”, afirmó.

Scaglia criticó la idea de suspender la obra pública y defendió el rol del Estado como garante de desarrollo en todo el territorio nacional. “¿Quién va a llegar a un pueblito del interior si no lo hace el Estado?”, se preguntó.

Para finalizar, instó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones del 26 de octubre: “Salgamos a militar esta elección. No dejemos ni un rincón sin contarle a la gente lo que hicimos y lo que todavía podemos hacer”.

Provincias Unidas busca posicionarse como un espacio federal, productivista y dialoguista, con fuerte presencia territorial y con la meta de consolidar un nuevo bloque legislativo que represente a las provincias “desde adentro”, en contraposición a las disputas centralizadas en el AMBA.Provincias Unidas se presenta como una fuerza con una fuerte identidad ligada al interior productivo, y está conformada por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).