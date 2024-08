La noticia del día: estamos en el mejor país del mundo

FOTO: Las universidades de EE.UU. ya no garantizan la no discriminación

Adrián Simioni

Nos acabamos de enterar de algo insólito en Estados Unidos. Un juzgado determinó que la Universidad de California no puede permitir que un grupo de manifestantes impida el ingreso de los estudiantes judíos a su campus. Eso es lo que efectivamente sucedió a principios de año, cuando unos mil estudiantes pro Palestina de la sede de esa universidad en Los Ángeles acamparon en el campus y amenazaron e impidieron el ingreso a otros estudiantes de la misma casa de religión judía. El fallo surge porque tres estudiantes judíos denunciaron que fueron discriminados. La Universidad argumentó que ella no es responsable de que terceras personas impidan a otras ejercer un derecho. El juez fue lapidario: la universidad tiene prohibido dar clases si se impide el acceso a cualquier estudiante. Si no es para todos, no es para nadie.

Lo insólito no termina allí: la universidad, que quedó en el ojo de la tormenta por no garantizar la no discriminación, apeló el fallo.

No quiero que se nos escape lo tremebundo de esta situación: la lucha misma por los derechos civiles en la universidad en los 60 en Estados Unidos comenzó en la Universidad de California, en su sede de Oakland, cerca de San Francisco. Fue la semilla de aquella rebelión incendiaria contra todo tipo de discriminación. Hoy, esa misma universidad es la semilla de estas nuevas formas de discriminación que están apareciendo en el mundo a partir de una cultura woke que paradójicamente, ha dado una vuelta de campana: en nombre de la defensa de la diferencia, se monta una nueva exclusión.

Lo estamos viendo en buena parte de Occidente: Estados Unidos, Canadá, Europa. La corrección política ha criado nuevos fascistas. Incomprensible. Increíble. Las sociedades más liberales del mundo atrapadas por sectores reaccionarios que usan la libertad para cancelar la libertad de otros.

Y ahora vengamos para acá. Milagrosamente la Argentina está escapando de eso. Mantenemos una coexistencia no sólo pacífica sino amorosa de religiones, orígenes nacionales, etnias que damos por sentada. Una llama de calidez que damos por sentada, en cuya fragilidad no siempre reparamos, que sobrevive en un mundo que se ha vuelto hostil a la diversidad.

No quiero decir que todo sea acá un paraíso. Nuestras pulsiones racistas por ejemplo son tan profundas que tal vez no es que no existan sino que ni siquiera llegamos a discutirlas. Y todavía nos faltan siglos para que las oportunidades sean aunque sea parecidas para todos en serio. Nos falta muchísimo. No le aflojemos.

Pero no dejemos de valorar lo que tenemos. Hoy, esta tarde, si alguno de ustedes pasa por el campus de la Universidad Nacional de Córdoba o cualquiera de las universidades del país, si hoy vas a escuchar un téorico o a dar trabajo práctico, deténganse. Miren a todos esos estudiantes, su diversidad, sus ganas, no verán a nadie prohibiéndole el paso a nadie. Ni se nos ocurre. Miren eso y siéntanse orgullosos. Hoy lo tenemos permitido.