Adrián Simioni

Cositas de este año que nos pusimos a recordar. Queríamos darle, por ejemplo, un premio especial a los gobernadores, que en enero, ya habían saltado a hacer antimileísmo, le decían "Semana Santa", decían ellos que no se sabía si caía en marzo o en abril. Ah, recuerdo. ¡Qué curvas se comieron! ¡No, papi!

Bueno, ahora algunos de ellos están haciendo cola, ahora, para que los reciba. Después, también nos recordamos, entre estas cosas que no vimos venir, en el país más extravagante del mundo, al preso de las cárceles cordobesas, Gabriel Fernández ¿te acordás? Pidió su cambio de género, pasó a llamarse Gabriela, lo alojaron en la cárcel de mujeres, y terminó, aparentemente, violando y embarazando a otras reclusas, en medio de un increíble historial de abusos, detenciones, que la Justicia conocía perfectamente de antemano.

Cosas alucinantes que pasaron este año, ¿no? No tan alucinantes como la del senador argentino. El senador argentino ese que sale a girar a la noche, por América del Sur, con 200 mil dólares en el asiento de atrás. Pasa por tres países, durante una noche, hasta que se lo detiene, le pregunta, che, ¿de quién son esos dólares? No son míos, la camioneta tampoco, no, todo es de ella, de la chica que lo acompaña. Se ponen a ver, no tiene nada. Alucinante como la china. La china que no era china, que era una actriz indonesa, y que fue contratada por estafadores, que ya ni siquiera se muestran ellos en carne y hueso, no ponen más las caras, los estafadores ponen actores. Ahora tenemos actores estafadores, y estafaron a miles de argentinos todas las noches por Whatsapp.

La china les ordenaba a los "ahorristas" a dónde mover su dinero, que terminaba quemado, volatilizado en el aire, acumulado en la cuenta de los chantas. Increíble lo que pasó este año, con la cantidad de estafas, donde la gente, es imposible explicarnos cómo le pudieron dar su dinero así, a perfectos desconocidos.

Premio mayor también para la Senaf, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia de Córdoba, que nos dio mucho que hablar este año. Se le escapó el único menor con tobillera de todo Córdoba que tenía que cuidar. Y el premio platino del año, porque todos pensábamos que este año lo más bizarro lo iba a protagonizar Milei, pero no fue así, porque desde el fondo de la línea apareció Alberto Fernández, para demostrar que siempre se puede caer más bajo, que la investidura presidencial se la puede pisotear incluso cuando ya no sos presidente.

El tipo que se había puesto a sí mismo la medalla de haber terminado con el patriarcado, resulta que no viene que era un maltratador de mujeres en la mismísima Quinta de Olivos. A esa sí que no la vimos venir.