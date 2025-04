A Milei se alinearon los planetas y no va que el universo estalla

Dicen que a Javier Milei se le alinean los planetas, como si Borges hubiera soñado este momento: el universo se ordena, todo encaja y, de repente, ¡zas! El mundo da un vuelco. Pero, ¿es realmente un milagro económico o estamos frente a una bomba de tiempo a punto de estallar? Durante meses, los pronósticos fueron sombríos. Le auguraron a Milei las 18 plagas, o mejor dicho, 123: que el FMI no firmaría el acuerdo a tiempo, que no habría préstamo, que solo llegarían migajas —unos 8 mil millones de dólares—, que Trump lo ignoraría por no sacarse una foto con él, que el sistema colapsaría con una megadevaluación y una inflación descontrolada. Sin embargo, hoy, viernes 11 de abril de 2025, la realidad parece darle la razón al presidente libertario: el FMI anunciará un acuerdo por al menos 20 mil millones de dólares, parte para renovar vencimientos y parte de libre disponibilidad para engrosar las reservas.

Ayer, Argentina renovó el swap con China por 5 mil millones de dólares, un movimiento que generó ruido. Estados Unidos, con el respaldo explícito de Scott Bessent —el tercer hombre más importante del gobierno de Trump, nada menos—, exige que Milei corte lazos con Beijing. Bessent, quien ya había abierto su oficina un domingo para recibir a Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, llega el lunes a Buenos Aires con un mensaje claro: apoya las “audaces reformas económicas” de Milei. Es un gesto inédito para un gobierno argentino, un respaldo que nunca se había visto. Pero, como siempre, los planetas que se alinean también pueden estallar. La presión de Washington para deshacer el swap chino pone a Milei en una encrucijada: ceder podría significar perder más de la mitad de las reservas brutas del país, un riesgo enorme cuando las reservas netas siguen en terreno negativo.

Y luego está el tema del sistema cambiario, el elefante en la habitación. Caputo ha dicho que el cepo se mantendrá hasta agosto, pero hoy podría anunciar un cambio: una libre flotación del dólar, aun con el cepo vigente. ¿Por qué? Porque el cepo limita la demanda de dólares, facilitando una transición hacia un tipo de cambio más realista. El FMI lo exige para acumular reservas netas, y los industriales también lo piden, quejándose de un dólar oficial demasiado barato que los deja fuera de competencia. Sin embargo, los mercados ya están nerviosos: el dólar MEP, el blue y el contado con liquidación subieron, y ese movimiento ya se traslada a los precios en las góndolas. La inflación, que Milei logró bajar de 211% a 118% en su primer año, podría repuntar. Si Caputo libera el tipo de cambio esta noche a las 19, un viernes, nos dará un fin de semana para digerir la noticia —sin feriado bancario, pero con el lunes como el “Día de la Verdad”, cuando Bessent esté aquí, hablando con Milei, Caputo y los banqueros.

Milei ha logrado lo que parecía imposible: un acuerdo con el FMI, el apoyo de Estados Unidos y una renovación del swap con China, todo en 48 horas. Pero el equilibrio es frágil. Si el dólar flota libremente, ¿aguantará la inflación? Si cede a las presiones de Washington y corta con China, ¿cómo sostendrá las reservas? Los planetas se alinearon, sí, pero en este universo caótico, a veces las alineaciones terminan en explosiones. Hoy, mientras escuchamos a Caputo, sabremos si Milei es el mago que soñó Borges o si, como tantas veces en la historia argentina, el estallido está a la vuelta de la esquina.