Tom Cruise sigue haciendo historia; ahora cantó Hakuna Matata en "El Rey León"

James Corden le puso fin a su show al cabo de la novena temporada , pero cuando lo visitó Tom Cruise decidió desafiarlo a que hiciera algo distinto a lo mucho que el actor de Top Gun y Misión Imposible ha hecho en su exitosa carrera.

Y finalmente se concretó. Cruise, interpretando a Pumba y cantando Hakuna Matata en El Rey León.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La idea de hacer esta locura -quizá es una de las más grandes y originales para Tom Cruise- surgió de aquella vez que promocionando Top Gun: Maverick, el actor llevó a James Corden a pasear en un jet militar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Cruise dijo que sería genial que hicieran un musical juntos algunas vez y el conductor se lo cumplió y qué mejor que con el más grande éxito de Broadway, porque cabe destacar que la actuación no fue en el foro de The Late Late Show, sino durante una función oficial del Lyceum Theatre de Londres.

Uno de los segmentos destacados fue la aparición de Cruise, quien junto al presentador británico participó en el musical de El Rey León.

Ambos interpretaron la canción Hakuna Matata; Cruise disfrazado de Pumba y Corden como su amigo Timón, dos de los divertidos personajes que aparecieron por primera vez en el clásico animado de Disney de 1994.

Por si fuera poco, las dos figuras de Hollywood también unieron sus voces para versionar Can You Feel The Love Tonight, tema que el británico Elton John grabó para la película.