"Querer": la serie española que explora el consentimiento matrimonial

El jueves 11 de septiembre, Flow lanzó la miniserie “Querer”, una producción de ficción española que aborda el concepto de consentimiento en el contexto del matrimonio.

El servicio de TV en vivo y streaming de Telecom presentó en exclusiva para Latinoamérica esta miniserie, que estará disponible a partir de la fecha mencionada.

Creada por Alauda Ruiz de Azúa, quien también asumió la dirección junto a Eduard Sola y Júlia de Paz, “Querer” consta de cuatro episodios de 50 minutos.

La serie cuenta con un elenco que incluye a Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau e Iván Pellicer.

El guión de la serie se desarrolla en torno a dos tramas principales: una familiar y otra judicial. A medida que avanza el procedimiento judicial, una familia se desintegra, y ambos procesos se retroalimentan. La historia se profundiza en la intimidad familiar, un ámbito donde los conflictos se enfrentan con crudeza. En este caso, la familia no escapa a esta realidad.

La sinopsis de “Querer” revela que, tras 32 años de matrimonio, Miren decide abandonar el hogar conyugal y denuncia a su esposo por violación continuada.

Esta grave acusación coloca a los hijos de la pareja en una situación complicada, obligándolos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que sostiene su inocencia. La narrativa familiar avanza en paralelo al proceso judicial, con un objetivo común: descubrir la verdad.