Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

Netflix

En el barro

Spin-off de “El marginal”

Cambia el escenario a una prisión de mujeres, explorando el sistema penitenciario femenino con una mirada cruda y realista.

La trama comienza con el traslado de Gladys Guerra apodada “La Borges” quien es conducida junto a otras internas a la cárcel “La quebrada”. Durante el viaje el vehículo es atacado y cae al río, solo cinco mujeres sobreviven.

Ana Garibaldi, Valentina Zenerre, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Ana Rujas y Rita Cortese son parte del elenco principal.

Hacen una participación María Becerra y la “Locomotora” Olivera, (primer capítulo dedicado a su memoria)

Convertidas en “Las embarradas” estas mujeres enfrentan un entorno hostil donde deben aprender a sobrevivir de jerarquías rígidas, tribus carcelarias, violencia y lucha de poder.

La noche siempre llega

Drama criminal protagonizado por Vanessa Kirby. La historia sigue a Lynette, una mujer que se encuentra en una situación límite: se embarca en una peligrosa búsqueda para conseguir una gran suma de dinero. Lo que comienza como una misión económica para salvar su hogar para ella y su hermano que tiene síndrome de Down, se convierte en una carrera contra el tiempo y un viaje emocional hacia la libertad.

Es una película intensa cargada de tensión emocional que explora temas de resistencia, sacrificio y búsqueda desesperada de seguridad.

Oso intoxicado

El título original es Oso, cocaína o “Cocaine Bear”, una comedia de terror, basada en la sobredosis real de un oso negro estadounidense.

La película cuenta como la imprudencia humana pone en peligro la vida salvaje. Qué pasaría si un enorme mamífero ingiriera un montón de cocaína del tamaño de un oso.

Esta comedia de terror dirigida por Elizabeth Banks. Imagina los resultados: un caótico festival de sangre, carnívora, alimentado por cocaína. La película se basa en un incidente ocurrido en 1985 con un oso negro americano de más de 90 kilos que apareció muerto por sobredosis en un bosque de Georgia.

Despelote

Es una comedia picante para adultos donde un perro confiado y alma de fiestero enfrenta una cirugía irreversible.

Debe ser castrado, en lugar de resignarse decide exprimir sus últimas 24 horas llamando a su pandilla para una aventura de locura y caos.

Una mezcla de humor sexual, reflexión sobre la identidad y absurdos animales que hacen reír y pensar. Está dirigida por Genndy Tartakovsky, el creador del Laboratorio de Dexter.

Jóvenes y millonarios

Un grupo de adolescentes en Marsella se enfrenta a una fortuna inesperada: ganan la lotería, precisamente 17 millones de euros, pero tienen solo 17 años, legalmente no pueden cobrar el premio.

Son cuatro amigos adolescentes que comienzan con un espiral de mentiras, traiciones, malas decisiones y situaciones cada vez más peligrosas mientras intentan encontrar la manera de hacerse con el dinero.

La serie arranca con ritmo frenético, donde el primer episodio te lanza directo al caos: ropa cara, autos alquilados a narcos locales… ¿qué puede salir mal?

Cuerpos de TV: “La realidad de The Biggest Loser”

El nuevo documental revela el oscuro trasfondo detrás de un fenómeno televisivo que expone el peligroso trato hacia concursantes de un reality show de la televisión estadounidense.

Esta serie documental no solo expone las luces y sombras de uno de los realities más vistos, sino que también nos obliga a pensar cómo entendemos el éxito, la salud y el entretenimiento.

Lo que revela es cómo el programa buscaba a personas emocionalmente vulnerables, con sobrepeso e infelices. La premisa era transformar no solo cuerpos, sino también explotar heridas personales en busca de rating.

Disney +

Quebranto

El esperado thriller dramático que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación. Son 6 episodios y cuenta la historia de Miranda, una joven argentina adoptada que vive con un vacío existencial causado por el desconocimiento de sus orígenes.

Para ahondar en su pasado, vuelve a México donde se dará cuenta que la verdad tiene un costo muy alto.

Jorge López y Martín Barba coprotagonizan la producción. La serie fue grabada mayoritariamente en México, con algunas escenas filmadas en Argentina. La dirección estuvo a cargo de Bernardo de la Rosa.

Sin límites

Chris Hemsworth tiene la misión de vivir mejor durante más tiempo con la ayuda de los mejores científicos. Se enfrenta a seis retos para poner a prueba la mente y el cuerpo al máximo.

En esta emocionante serie del productor ejecutivo Darren Aranofsky, Chris descubre cómo todos podemos desbloquear nuestro potencial para mantenernos en forma, más saludables y más felices a lo largo de nuestras vidas.

HBO Max

Nosferatu 2024

Clásico del cine reimaginado por Robert Eggers, conocido por su habilidad en crear atmósferas inquietantes y opresivas. En esta adaptación busca revivir el impacto del original, capturando la esencia inquietante que hizo de la película un hito del cine.

La película cuenta con la participación de William Dafoe. En el elenco se destacan Lili-Rose Depp y Aaron Taylor-Johnson.

Marcial Maciel

Una de las historias más indignantes de la Iglesia Católica en México, que expone los abusos cometidos por el sacerdote Marcial Maciel y cómo el sistema eclesiástico lo encubrió por décadas.

Maciel tejió con astucia una de las congregaciones con más influencia de la Iglesia Católica, enfrentó acusaciones de abuso a niños y murió a los 87 años sin enfrentarse a la justicia. Su único castigo fue retirarse a una vida de penitencia.

Monkey Man: el despertar de la bestia

Este es el debut como realizador del actor Dev Patel (¿Quién quiere ser millonario?).

La leyenda del Rey Mono es una de las historias más populares en la mitología china y tiene sus raíces en una antigua novela llamada Viaje al Oeste.

Es un personaje que, según la leyenda, nació de una piedra mágica y poseía habilidades extraordinarias, incluida una fuerza sobrenatural y la capacidad de transformarse en diferentes formas.

A Spy Among Friends (Un espía entre amigos)

Serie británica de suspenso y espionaje, protagonizada por Guy Pearce, Damián Lewis y Ana Maxwell Martin.

En 1963, Eliot trabaja para el Servicio Secreto de Inteligencia de Gran Bretaña, y queda confundido cuando se entera de que su amigo cercano y colega ha estado trabajando en secreto como agente doble para la KGB desde 1934.

Eliot lo entrevista en Beirut, y luego su amigo deserta a la Unión Soviética.

Flow

Nieve roja

Esta serie de ocho capítulos narra la historia de siete personajes que son sometidos a un extraño programa científico en la Antártida.

La serie está protagonizada por Nazareno Casero y Justina Bustos, con Juan Gil Navarro, Micaela Riera, Mariano Martínez, Gastón Cocchiarale y la participación especial de Alfredo Casero.

Un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa. Aislados y bajo vigilancia de una inteligencia artificial en la Antártida, comienzan a desaparecer uno a uno en circunstancias cada vez más extrañas.

Lo que empieza como un experimento corporativo se transforma en una lucha por la supervivencia, la identidad y el poder.

Prime

Amenaza en el aire

La película está dirigida por Mel Gibson. Transcurre íntegramente en medio de un accidentado vuelo.

Una agente federal, encargada de transportar un testigo clave contra un poderoso jefe criminal.

En constante tensión de la situación: un avión a miles de metros de altura, un asesino desatado y una serie de problemas técnicos que amenazan con derribar la aeronave.

Con una duración de 91 minutos, genera suspenso en espacios cerrados y con recursos limitados. La película presenta un elenco reducido, encabezado por Michelle Dockery (Downton Abbey) y Mark Wahlberg.