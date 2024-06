Gena Rowlands, ícono del cine y actriz de Diario de una pasión, tiene alzheimer

Gena Rowlands, una leyenda del cine y actriz de "Diario de una pasión", padece alzheimer a sus 93 años, según reveló su hijo, el director Nick Cassavetes.

Cassavetes lo contó en una entrevista con Entertainment Weekly por los 20 años del film protagonizada por Rachel McAdams, en donde Rowlands interpretaba a una versión mayor de la mujer, casualmente con la enfermedad que ahora padece.

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie de mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el alzheimer y queriendo ser auténticos con ello. Ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido alzheimer. Está en demencia completa. Y es tan loco: lo vivimos, ella lo actuó, y ahora nos toca a nosotros”, graficó.

La actriz incluso contó en 2004 que le había sido muy difícil interpretar a ese personaje, porque su propia madre, Lady Rowlands, también tuvo la enfermedad.

“Si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que la hubiera aceptado, es demasiado duro”, comentó.

Su hijo contó que esa vez la actriz hizo un trabajo impresionante: incluso regrabó el final para poder llorar más. La última vez que estuvo en una película fue en 2014, en "Six Dance Lessons in Six Weeks" de 2014.

Dos veces nominada al Oscar por "Una mujer bajo la influencia" y "Gloria", ganó un premio honorífico de la Academia, cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro. Son recordados también sus trabajos con su marido, el fallecido cineasta John Cassavetes.