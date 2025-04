Lizy Tagliani y Florencia Peña responden a las graves acusaciones de Viviana Canosa en LAM

Lizy Tagliani se defendió de las acusaciones realizadas por Viviana Canosa en relación a una supuesta red de trata de personas. Durante una transmisión en vivo en el programa LAM, Lizy, visiblemente afectada, aseguró: "Estoy muy triste y angustiada, pero firme en lo que quiero expresar. Jamás en mi vida estuve con una persona menor de edad".

La humorista continuó cuestionando a los medios por la difusión de rumores dañinos sin verificar la información: "No tengo nada que ocultar. Tengo el mismo número de teléfono desde hace 40 años. Todo lo que se dice es grave, no puedo permitir que continúe. Nunca nadie me consultó sobre la veracidad de estas acusaciones".

En un momento conmovedor, la conductora de La Peña de Morfi, Florencia Peña, se mostró afectada y lloró mientras relataba su propia experiencia con el abuso infantil. "Es muy fácil lanzar calumnias, y estoy totalmente alejada de lo que se me acusa. Iré hasta las últimas consecuencias. Nunca he estado con un menor, ni tampoco he robado", enfatizó con firmeza.

El segmento concluyó abruptamente cuando Lizy Tagliani sufrió un desmayo en plena emisión. El conductor del programa, al darse cuenta de la situación, informó que su esposo había escrito para avisar que Lizy se había descompensado. "Pensé que se había cortado la comunicación, pero no, se sentía mal", relató y agregó que, afortunadamente, solo fue una baja de presión y que ahora se encontraba bien.