¿Comprar dólares a menos de $1.000 o a más de $1.000?

La apertura parcial del CEPO y la flotación del dólar me tienen atrapado en un debate que no imaginé enfrentar tan pronto. Siempre pensé que la discusión sería cómo frenar un dólar desbocado, pero ahora estoy aquí, dándole vueltas a si conviene que baje tanto o no. Y créanme, no es una decisión fácil.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio al Banco Central un margen para intervenir en el mercado y estabilizar el peso, especialmente si el dólar cae por debajo de mil o se dispara más allá de los 1.400 pesos. Además, le permite acumular reservas comprando dólares. Pero Javier Milei, apenas días después de anunciar este acuerdo, soltó una bomba: no comprará dólares hasta que el precio no baje de mil. Según él, el Banco Central ya está capitalizado y no necesita más reservas, porque el dólar ahora va a flotar libremente. Suena lógico, pero me genera muchas dudas.

Milei parece estar jugando a un ajedrez económico de alto riesgo. Quiere determinar el valor real del dólar que la economía argentina puede soportar sin intervenciones, algo que el FMI también prefiere para encontrar un precio "justo". Además, su obsesión es eliminar la inflación, y no lo culpo: todos queremos precios estables. Comprar dólares ahora podría hacer que el Central emita más pesos, lo que subiría el precio del dólar y, con ello, la inflación. Eso es lo último que necesitamos.

Pero, por otro lado, no estoy tan seguro de que esperar a que el dólar baje de mil sea la mejor idea. He leído a varios economistas que advierten que, con un dólar a mil, Argentina se vuelve más cara en términos internacionales. ¿Y qué pasa entonces? Podríamos enfrentarnos a una recesión. Si el mercado decide que el dólar vale mil, la economía tendrá que ajustarse, dice el gobierno. Sin embargo, me preocupa que ese ajuste sea demasiado duro, o que incluso lleguen capitales externos que generen burbujas. Todo eso suena a un riesgo que no sé si estamos listos para asumir.

Lo que me parece curioso es cómo cambió el eje de la conversación. Antes temíamos un dólar por las nubes, y ahora estamos analizando si dejarlo caer tanto es realmente conveniente. A pesar de las palabras de Milei, tengo la sensación de que el Banco Central terminará comprando dólares por encima de mil, no para acumular reservas, sino para mantenerlas. Hay vencimientos de intereses con el FMI que no se pueden ignorar, y eso requiere dólares. Comprarlos gradualmente, usando los pesos de la recaudación, podría ser una forma de evitar emitir más dinero y, con suerte, esquivar tanto la inflación como la recesión.

Al final, creo que el Central terminará demandando dólares para cumplir con sus compromisos, aunque sea de forma discreta, mientras Milei sigue diciendo que no intervendrá. Es un equilibrio delicado, y yo, como muchos argentinos, me quedo mirando desde afuera, preguntándome si esta apuesta nos llevará a la estabilidad o a un nuevo capítulo de incertidumbre.