Lizy Tagliani enfrenta acusaciones graves de Viviana Canosa y se defiende en redes sociales

La humorista Lizy Tagliani se encuentra en el centro de una controversia tras las severas acusaciones de Viviana Canosa en su programa, donde la señaló de ser "ladrona", de haber abusado de menores y de estar involucrada en una presunta red de trata. En respuesta a estas afirmaciones, la conductora de La Peña de Morfi aseguró que no se escondería y que luchará hasta el final para reivindicar su nombre. Tagliani calificó las declaraciones de Canosa como completamente falsas, afirmando que "no encontrarán nada" que sugiera lo contrario.

En medio de esta batalla mediática, Lizy utilizó sus redes sociales para señalar su amor y fortaleza hacia su hijo, "Tati", quien está en proceso de adopción. Publicó una dulce foto de ambos, junto a un mensaje que decía: "Esta foto será un recuerdo de que mamá tiene fuerza siempre".

Sin embargo, las consecuencias de las acusaciones han comenzado a afectar a su situación familiar. Según los últimos reportes, la adopción de Tati podría estar en riesgo, considerando la gravedad de las acusaciones expuestas. En consecuencia, un juez de familia decidió suspender la audiencia programada para la adopción.

Marcelo Polino, en su programa Puro Show, comentó: "Dijo Lizy que entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y no va a salir. Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esta determinación". La situación de la humorista genera preocupación en su círculo cercano y pone en la palestra la seriedad de las acusaciones contra ella.