El escándalo por las declaraciones de Viviana Canosa crece con nuevas denuncias en su programa

La controversia desatada por las declaraciones de Viviana Canosa sigue en aumento. En su programa emitido por El Trece, la conductora mencionó la supuesta existencia de una red de trata que involucraría a varias figuras del medio, entre ellas a Florencia Peña, quien no tardó en responder ante las acusaciones.

Peña, visiblemente afectada, se expresó en A la Tarde, donde calificó las afirmaciones de Canosa como "aberrantes" y anunció su intención de tomar acciones legales. En su descargo, la actriz afirmó: "Soy una persona controvertida y entiendo el juego mediático, pero lo que se ha dicho sobre mí es hiriente".

En su declaración, Florencia Peña aseguró: "Se meten con cosas que no solo me dañan a mí, tengo tres hijos que están escolarizados y hay un límite. Me llaman por titulares que me vinculan con una red de trata, es un delirio".

La actriz confesó que, tras enterarse de las declaraciones, decidió presentarse en los estudios de América TV para explicar su versión. "Ateniéndome a lo que se dice, estoy aquí para frenar esta situación", expresó. De igual manera, habló sobre sus colegas nombrados por Canosa, revelando que se había comunicado con ellos en medio de la crisis.

Como parte de su defensa, Florencia manifestó: "Tengan cuidado con lo que publican. Las acusaciones infundadas pueden causar estragos. No estoy aquí para generar un espectáculo, sino para proteger mi imagen". Además, planteó preguntas sobre la falta de pruebas a las afirmaciones realizadas en su contra, indicando que ya habló con su abogado sobre cómo proceder ante la situación.

Para concluir, enfatizó la gravedad del asunto, mencionando: "No quiero que esto se use en mi contra, es un tema que me preocupa profundamente porque tengo hijos y la difamación no es un juego".

