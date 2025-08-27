En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Pasen y Vean

Cómo es "Un hombre abandonado", la película más vista hoy de Netflix

Este drama muy elogiado por la crítica se convirtió en uno de los títulos más vistos en la plataforma desde su estreno.

27/08/2025 | 07:35Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo es "Un hombre abandonado", la película más vista hoy de Netflix

"Un Hombre Abandonado" (título original en turco: Metruk Adam) es un emotivo drama turco que se estrenó en Netflix el 22 de agosto de 2025 y que actualmente es el film más visto de la plataforma.

La película, protagonizada por Mert Ramazan Demir, sigue la historia de un hombre que intenta reconstruir su vida tras cumplir una condena de quince años en prisión por un crimen que no cometió.

De qué trata “Un hombre abandonado”

La trama se centra en Baran, un joven que asume la culpa de un crimen para salvar a su hermano.

Tras salir de la cárcel, Baran está lleno de rencor hacia su familia y busca empezar de cero, abriendo su propio taller de mecánica. Su vida, sin embargo, da un giro inesperado y conmovedor cuando tiene que hacerse cargo de su pequeña sobrina, Lidya, después de un trágico accidente familiar.

A través del profundo e inesperado vínculo que se forma entre Baran y su sobrina, la película explora temas como la culpa, el perdón, la resiliencia y las segundas oportunidades. La inocencia de Lidya se convierte en un catalizador para que Baran, un hombre herido por el pasado, se abra emocionalmente y encuentre un nuevo propósito en la vida.

La historia es un retrato conmovedor que muestra cómo los lazos familiares, incluso en las circunstancias más difíciles, pueden ser una fuente de sanación y esperanza.

La película, de corta duración (90 minutos), ha sido elogiada por su narrativa emotiva y por la actuación de sus protagonistas, convirtiéndose en uno de los títulos más vistos en la plataforma desde su estreno.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Cuál es el título de la película más vista en Netflix? "Un Hombre Abandonado" es la película más vista en Netflix.

¿Quién es el protagonista de la película? El protagonista es Mert Ramazan Demir.

¿Cuándo se estrenó la película? La película se estrenó el 22 de agosto de 2025.

¿De qué trata la película? La película narra la historia de Baran, un joven que asume la culpa de un crimen para salvar a su hermano.

¿Qué temas aborda la película? Explora temas de culpa, perdón, resiliencia y segundas oportunidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho