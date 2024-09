Otra vez, la viveza criolla

Fernando Genesir

La semana pasada, en Cadena 3, nuestro compañero Leo Castellano planteaba una pregunta interesante: ¿qué cualidad define mejor a los argentinos? Según la encuesta que seguí durante el día, la viveza criolla superaba a la intensidad, la solidaridad, la deshonestidad y la pasión que tanto nos caracteriza.

Esta mañana, me encontré con un vídeo que muestra a un automovilista detenido en un control de tránsito en Buenos Aires. La Policía lo detiene porque no tenía la patente. Sin embargo, no era que se le había caído o que se la habían robado, sino que el vehículo, un BMW negro, tenía un sistema para tapar la patente. ¿Hasta dónde hemos llegado? El inspector le dice que eso no se puede hacer, y el dueño responde que tiene el sistema, pero que no lo usa. ¿Cómo? No hay forma de que eso sea aceptable. ¿Cómo vas a usar la patente tapada o destapada según las circunstancias?

Lo que me sorprende es que esto no parece ser un caso aislado. No creo que sea algo generalizado, pero hay personas que ocultan o ensucian la patente para que no se pueda identificar, todo con el objetivo de evitar una multa. Y me pregunto, ¿esto es cada vez más común? ¿Ven más autos que tapan o ensucian la patente? En marzo del año pasado, un conductor fue denunciado en redes sociales por otro conductor por tapar la patente de su vehículo con un sistema que hace girar la placa, impidiendo su identificación. Estos infractores, por lo general, son infractores por partida doble, aprovechándose del hecho de que el control de tránsito se realiza mayormente a través de fotomultas. Si la imagen no muestra con claridad el dominio, el acta se descarta.

Además, he notado que hay varios trucos utilizados para ocultar las patentes. Uno que me llama la atención es la cinta roja. Cuando un infractor lleva una cinta roja en la patente, suele decir que protege contra la envidia. Pero eso está prohibido porque tapa una letra o un número. Otro truco son las hojas otoñales, que no son solo hojas que caen, sino que están adheridas con cinta o insertas entre los tornillos de la placa. También están las chapas con barro, que se dejan adrede para que no se vea. Como dice Pablo Martínez Carignano, especialista en tránsito, es evidente que quien tapa su chapa patente lo hace para violar las normas de tránsito y buscar impunidad. Adulterar la placa es, además de una infracción, una falta preparatoria para otras infracciones.

Para resumir, como empezamos este desayuno, esto es un reflejo de la viveza criolla. Y hay que agregar que mucha gente desconoce sobre las patentes. Se despintan con facilidad y son de mala calidad. Si vas a la ITV, te dicen que para el próximo año no podés circular con una patente que está en mal estado. La gente cree que puede pintarlas por su cuenta, pero no es correcto. Deben ir al registro y pedir la duplicación, aunque actualmente hay demoras de tres a seis meses. Es toda una complicación, y muchos creen que están haciendo lo correcto, pero se arriesgan a recibir una multa por adulteración de patentes al pintarlas en casa.