La China Suárez habló sobre su romance con Mauro Icardi, sus futuros deseos y expectativas

La China Suárez compartió detalles en una entrevista sobre su relación con Mauro Icardi, abordando temas como el matrimonio, los hijos y la posibilidad de mudarse a Turquía.

Luego de disfrutar de un romántico viaje a Miami, la pareja ha enfrentado rumores sobre un embarazo. Aunque Suárez no confirmó nada, no descartó la idea de ser madre en el futuro junto al futbolista, ex pareja de Wanda Nara. "Y... por ahora estoy muy bien. Somos muchos. No es que descarte y diga: 'Nunca más quiero tener hijos', pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta. Y el cambio de 2 a 3 es heavy, sobre todo porque no te alcanzan las manos", explicó la actriz.

Al respecto, también declaró que siente una fuerte conexión con Icardi, que no había experimentado antes. "Es un nivel de compatibilidad que nunca había tenido. No me malinterpreten, tengo buenos recuerdos de mis ex parejas, pero nunca había sentido que 'tengo todo en una sola persona'", destacó.

Se explayó sobre su actual situación con el futbolista: "Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo súper sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona... Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero".

Durante su entrevista, el periodista Gustavo Méndez le preguntó sobre la posibilidad de un futuro casamiento, a lo que respondió: "Ojalá algún día... No lo descarto. Creo que también tiene que ver con la madurez. No lo descarto para nada".

Agregó que van tranquilos en la relación, a pesar de la intensidad que pueden mostrar en redes sociales. "Vamos tranquilos, mucho más tranquilos de lo que parece desde afuera. Más allá de que seamos muy intensos y estemos todo el día juntos, no tenemos apuro por nada. Sería una celebración linda, pero todo se va dando con naturalidad. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien".

En una reflexión sobre su amor, la actriz mencionó que le gustaría que su padre, que ya no está, conociera a Icardi, asegurando que lo aprobaría: "Estaría muy contento con este vínculo, y diría que 'ese chico vale la pena'.".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de mudarse a Turquía para acompañar a Icardi, quien juega en el Galatasaray. Mencionó que el buen trato que recibió en su visita a ese país fue muy positivo, y que han discutido sobre el tema. El periodista le recordó la cuestión de sus tres hijos y la escolarización, a lo que ella respondió: "Y haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos".