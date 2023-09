Numeróloga ¿para qué?

Fernando Genesir

-Llama la atención que un banco contrate a una numeróloga. Primero nos enteramos el domingo en el programa PPT, que la presidenta del Banco Nación y ex ministra Silvina Batakis, había designado a familiares en cargos importantes, habilitando además el pago de sueldos más importantes aún.

- Pero en las últimas horas nos enteramos que el Banco Nación contrató a Verónica Laura Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga.Al parecer es muy consultada en la farándula argentina. Le preguntaron en su momento si iba a durar mucho o poco el romance entre Tini y Rodrigo de Paul. Y ella dijo que no y que De Paul iba a volver con su ex con Camilo Homhs. Una parte se cumplió, la otra no.

-Lo cierto es que parece que hay muchísima gente que la consulta. Ella dice que no revela los nombres porque es secreto profesional, pero que gran cantidad de gente que está en cargos públicos, altos funcionarios, gente que toma decisiones , la contrata .

-Ha trabajado para presidentes, jueces de la nación, marcas internacionales, cantantes como Ricky Martin, Chayanne y Ricardo Arjona. Ella misma salió contra todo esto porque confesó o contó que sí, que la habían contratado por el Banco Nación por esta suma, un millón ochocientos mil pesos por seis meses.

-Y dijo “ yo lo tomé como algo muy bueno. Me está contratando el Banco Nación. ¿Yo tengo la culpa?, se preguntó. Vayan por ellos”. Yo le pregunto a quién le tengo que hacer la factura y listo,como corresponde, añadió.

-Y además ella cree que cobró poco .” No son millones como dicen”. “Lo que me pagaron son dos pesos con cincuenta”. Simplemente ella contó. El problema no es de ella. A ella le contrata un político, un juez, un cantante, Ricky Martin, Ricky Maravilla o el que sea. El problema no es ella sino, en este caso, del que la contrata.