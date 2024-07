Bajar la edad de imputabilidad: ¿solución o basura bajo la alfombra?

Fernando Genesir

Hay un tema que ha estado en boca de todos: la baja de la edad de imputabilidad.

En nuestro país, el régimen penal para los menores establece que por debajo de los 16 años no hay responsabilidad penal. Sin embargo, recientemente se ha presentado un proyecto para bajar esa edad a 13 años.

Este proyecto, presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su par de Justicia Mariano Cúneo-Libarona, establece penas de hasta 20 años para los chicos y adolescentes. Además propone que estos sean encarcelados en establecimientos especiales o secciones separadas dentro de los complejos penitenciarios.

No obstante, me pregunto ¿Por qué imputables desde los 13 y no desde los 14? O incluso ¿Por qué no desde los 12? No se explicó cuál fue el criterio para decidir esta edad en específico.

Bullrich calificó este día como importante para el país y las familias que han perdido a sus hijos a manos de menores. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿Qué medidas alternativas se tomarán después del cumplimiento dos tercios de la condena? Y aún más importante: ¿Cómo garantizar un sistema penal o una cárcel que realmente rehabilite a estos jóvenes?

La cuestión central es si realmente estamos atacando el problema de fondo al bajar la edad de imputabilidad. Porque sí, hay consenso en que debe bajarse pero ¿Estamos solucionando así el problema real? El ministro Juan Pablo Quinteros se pregunta: ¿Qué vamos a hacer con esos menores en la cárcel? ¿Qué vamos a hacer con esos niños que tienen un estado ausente y que no les proponen ningún proyecto de vida?

La respuesta a esta problemática no solo tiene que ver con la política, sino también con la ciencia. Sociólogos, antropólogos y psicólogos coinciden en que debemos buscar soluciones mucho más profundas para estos niños y adolescentes.

Así que les dejo esta reflexión: Si bajamos la edad de imputabilidad, ¿estamos realmente solucionando el problema o simplemente lo estamos ocultando bajo la alfombra?