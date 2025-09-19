Abriendo caminos hacia una inserción laboral más real y más humana

Por Malena Pozzobon

Según las estadísticas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sólo 3 de cada 10 personas con discapacidad participan en el mercado laboral. Por otra parte la OIT agrega que siete de cada diez personas con discapacidad en edad laboral no participan activamente en el mercado (ni trabajan ni están desempleadas), en comparación con la mitad de las personas sin discapacidad.

Además, la situación que se vive hoy en relación a la inserción laboral de las persona con discapacidad generó una enorme brecha salarial: las personas con discapacidad tienden a ganar salarios más bajos que las personas sin discapacidad.

Gabriela Inés Dotti, psicóloga y psicopedagoga que trabaja con el equipo de inclusión laboral de FUSDAI, una fundación que fomenta la inserción laboral de las personas con discapacidad, comentó que es importante que se hable de la inserción laboral de las personas con discapacidad en las empresas porque "vivimos en una sociedad diversa, donde existe diversidad de personas con diversidad de habilidades y sería importante que esa diversidad que existe a nivel social se vea reflejada también en las empresas y en todos los ámbitos laborales que conocemos, incluyendo también el sector público".

Es por eso, que considera que es importante "favorecer procesos donde se garantice el apoyo necesario para que todas las personas puedan trabajar", ya que además es una cuestión de derechos.

¿Qué hace Fusdai?

En Fusdai brindan asesoramiento y supervisiones a empresas que desean incluir personas con discapacidad. Además trabajan con otros equipos profesionales de distintos puntos del país que se forman en inclusión laboral y brindan apoyo y seguimiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual que trabajan en distintas instituciones y empresas de Córdoba.

En este marco, le consulté sobre cómo es el acompañamiento que hacen como fundación hacia la persona con discapacidad que entra por primera vez a trabajar en una empresa. Al respecto, Gabriela me explicó que “el apoyo que se realiza varía de acuerdo a cada caso en particular y a las necesidades que se plantean, tanto a nivel contexto como por parte de la persona con discapacidad".

"Fundamentalmente el apoyo que realizamos desde FUSDAI se orienta a personas con discapacidad intelectual. Incluye un acompañamiento desde la selección y la inducción y luego implica un seguimiento sistemático. Se trabaja con el contexto apuntando a la concientización, sensibilización y entrenamiento, y además sugiriendo los ajustes que sean necesarios para que la experiencia de esa persona que entra por primera vez a trabajar sea realmente efectiva”, detalló.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se presentan en relación a la inserción laboral de las personas con discapacidad en las empresas?

Respecto a esta pregunta, Gabriela indicó que el principal obstáculo a la hora de pensar en la inclusión laboral de personas con discapacidad "es el miedo y el desconocimiento por parte de quienes forman parte de las empresas e instituciones".

En ese sentido, remarcó que "se vuelve un aliado importante" contar con un equipo de apoyo que acompañe y asesore todo el proceso.

Cómo lograr la diversidad en el ámbito laboral

Por otra parte, Gabriela manifestó que "sería importante cultivar una mirada inclusiva", que no se agota simplemente en las empresas.

"La mirada inclusiva debemos volcarla en cada ámbito que habitamos como sociedad, la diversidad debe formar parte de todos los espacios. Cuando hablamos de promover la convivencia nos referimos a un todo, es muy difícil hablar de empresas inclusivas si no existen escuelas inclusivas, clubes inclusivos, familias inclusivas. Aún nos queda bastante por recorrer en este sentido, pero podemos empezar promoviendo la empatía y la equidad en todos los ámbitos”, concluyó.

“El mensaje que me gustaría dejar es que confiemos, que el miedo no nos frene a dar estos pequeños pasos que para otras personas pueden tener un impacto muy grande. Existe evidencia de los grandes beneficios que tiene la inclusión laboral tanto para las empresas como para las personas que comienzan a trabajar allí”, cerró.

Para más info contactar a Fusdai.org.ar