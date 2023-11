Se cayó un árbol en el macrocentro: arrastró cables e impactó contra un auto

En una tarde que comenzó de manera tranquila en el macrocentro de Rosario, la calle Juan Manuel de Rosas al 1400 se convirtió en escenario de un incidente inesperado cuando una rama de un árbol se desprendió, arrastró cables y cayó sobre un vehículo particular.

La situación, captada por el móvil de Cadena 3 Rosario, tuvo como testigo a una comerciante que compartió sus impresiones.

"A las 6 se cayó la rama, se escuchó un estruendo y después un golpe fuerte, lo hizo justo contra un auto. Y se empezó a escuchar cómo se quebraban, cómo se caían otras ramitas, cómo crujían la parte de los cables, empezó a rastrar, así que fue medio rápido, pero nos dejó a todos alertados, digamos", relató.

Y agregó: "Me decían que justo una rama que no tiene hojas nada, ¿ustedes sabían que estaba seco ese árbol? No, no, si se veía que no tenía hojas, pero bueno, estaba ahí, no tenía problema, todo el resto del árbol está con hojas, así que no parecía que se fuera a caer. Evidentemente con el viento se terminó saliendo."

En cuanto al estado de los cables, la comerciante señaló que, a pesar del incidente, todavía contaban con suministro eléctrico e internet. Sin embargo, la incertidumbre persiste: "Tenemos luz, tenemos internet, pero no sabemos de qué fueron (los cables) y se siguieron arrancando más, así que queda la duda de qué fue."

Sobre el dueño del vehículo dañado, añadió: "Yo no lo conozco, no lo vi, pero me dicen que es un vecino de acá del edificio, que todavía no se enteró, pobre. Así que, esperando, mal que menos que aparezca, pobre".

Informe de Agostina Meneghetti.