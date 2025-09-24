Zelenskyy afirmó que el mundo vive la peor carrera armamentista de la historia

FOTO: Zelenskyy afirma que está en curso “la carrera armamentista más destructiva de la historia”

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenski afirmó el miércoles ante los líderes mundiales que el mundo se encontraba en “la carrera armamentista más destructiva de la historia” y llamó a la comunidad internacional a actuar contra Rusia ahora, asegurando que Vladímir Putin quería expandir su guerra en Europa.

“Estábamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia. Ucrania es solo el comienzo y ahora los drones rusos ya estaban volando por Europa, y las operaciones rusas ya se estaban extendiendo por varios países, y Putin quería continuar esta guerra expandiéndola”, indicó Zelenski en la Asamblea General de la ONU.

Los comentarios de Zelenski se produjeron un día después de que se reuniera con el presidente Donald Trump, quien expresó su apoyo a los esfuerzos de Ucrania y criticó a Rusia.

Trump manifestó el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio dramático respecto a las repetidas llamadas del líder de Estados Unidos para que Kiev hiciera concesiones para poner fin a la guerra.