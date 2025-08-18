Trump ofrece garantías de seguridad a Zelenski si acepta un acuerdo de paz

FOTO: Trump recibe a Zelensli en la Casa Blanca (captura de TV).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió ante el líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, a ofrecerle "muy buena protección, muy buena seguridad", si acepta un acuerdo de paz con Rusia.

En ese sentido, no descartó un posible despliegue de fuerzas de paz estadounidenses en Ucrania. "Europa es la primera línea de defensa, pero nosotros ayudaremos, estaremos implicados", afirmó tras la reunión con Zelenski en Washington.

Además, ambos se mostraron dispuestos a una reunión tripartita con el líder ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra ante ambos países.

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral, y creo que habrá una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando lo hagamos”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Zelenski reforzó: "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra".

Al ser consultado sobre la exigencia de Putin de eliminar las “causas fundamentales” de la guerra, Trump, sentado junto a Zelenski, dijo: “La guerra terminará cuando termine. No puedo decírselo, pero la guerra terminará, y este caballero quiere que termine, y Vladimir Putin quiere que termine”.

Paz duradera

"Creo que todo el mundo está cansado de esto, y vamos a lograr que termine”, añadió Trump.

Zelenski afirmó que una paz justa y duradera es necesaria para Ucrania tras la invasión rusa hace más de tres años.

“Vamos a tener una paz duradera”, declaró Trump.

El mandatario estadounidense afirmó que, independientemente del resultado de las reuniones de este lunes con Zelenski y los líderes europeos, el apoyo estadounidense a Ucrania se mantendrá.

Un periodista le preguntó a Trump: “¿Es este el final del camino para el apoyo estadounidense a Ucrania? ¿La reunión de hoy implica acuerdo o no acuerdo?”

Trump respondió: “Nunca puedo decir eso. Nunca es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Por lo tanto, no diría que es el final del camino”.

Zelenski afirmó que Ucrania está preparada para encontrar una “vía diplomática” para poner fin a la guerra con Rusia, y reiteró que Kiev desea una reunión trilateral con Moscú y Washington.

/Inicio Código Embebido/

President Trump Participates in a Family Photo with European Leaders https://t.co/zOyxwR04XT — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025

/Fin Código Embebido/

Al preguntársele si Ucrania está dispuesta a “redefinir el mapa” de un acuerdo de paz o a “seguir enviando tropas ucranianas a la muerte durante un par de años más”, Zelenski no respondió directamente, pero elogió los esfuerzos de la administración Trump para detener la guerra.

Zelenski afirmó que Ucrania tiene que convivir con los ataques rusos diarios, señalando el mortal ataque nocturno de Rusia contra Járkiv.

“Necesitamos detener esta guerra, detener a Rusia. Y necesitamos el apoyo de nuestros socios estadounidenses y europeos”, declaró.

“Apoyamos la idea de Estados Unidos —y, personalmente, del presidente Trump— de detener esta guerra, de encontrar una vía diplomática para terminarla”, añadió.

Zelenski afirmó estar preparado para una cumbre trilateral entre él, Trump y Putin.

Trump ha expresado su interés en celebrar una cumbre trilateral poco después de las conversaciones de este lunes, mientras que Putin ha evadido el tema.

Zelenski llegó a la Casa Blanca junto a siete líderes europeos. Allí lo esperó Trump, que lo saludó con calidez.

Pero adentro, el presidente de Ucrania quedó atrapado en una disyuntiva.

O aceptar la cesión de territorio a Moscú a cambio de garantías estadounidenses sobre la seguridad futura de Ucrania.

O resistir sin concesiones y arriesgarse a despertar nuevamente la furia de Donald Trump.

/Inicio Código Embebido/

?? BREAKING: Ukrainian President Zelensky has officially arrived at the White House, being greeted by President Trump



In addition to being 15 minutes late, Zelensky is of course NOT wearing a suit.



More disrespect towards our country.



NOT ANOTHER DIME FOR UKRAINE! pic.twitter.com/aBOcpsu8Xy — Nick Sortor (@nicksortor) August 18, 2025

/Fin Código Embebido/

"Por solicitud del presidente Zelenski, participaré en la reunión con el presidente Trump y con otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", escribió la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, en la plataforma X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gobierno alemán anunció que el canciller alemán, Friedrich Merz, viajó a Washington este lunes, para unirse a otros líderes europeos y a Zelenski en las conversaciones con Trump.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se esperó que Merz discutiera el estado actual de los esfuerzos de paz, señaló un comunicado, y agregó que se abordarían las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y la continuación del apoyo a Ucrania.

La Presidencia francesa anunció a la prensa que el mandatario del país, Emmanuel Macron, viajaba también a Washington el lunes junto con Zelenski y con otros líderes europeos para impulsar la coordinación entre Europa y Estados Unidos.

La agencia de noticias ANSA informó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estaría en Washington el lunes para acudir a una reunión con Trump en la Casa Blanca, junto con Zelenski y otros líderes europeos.

Otros líderes que también viajaron a la capital estadounidense fueron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.