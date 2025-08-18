En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

La advertencia de EEUU a Ucrania: "Tienen que decidir si están dispuestos a ceder"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que Ucrania debe decidir si acepta un acuerdo. “Tienen que estar dispuestos a ceder”, advirtió.

18/08/2025 | 13:56Redacción Cadena 3

FOTO: Marco Rubio

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, recalcó que Kiev debe tomar una decisión sobre el plan de resolución del conflicto en Ucrania conversado entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su histórica cumbre en Alaska, informaron medios internacionales.

“Esta guerra solo va a empeorar. No va a mejorar”, destacó el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos en una emisión de Fox News.

El funcionario norteamericano amplió sus conceptos: “En cuanto a lo que Zelenski (Volodìmir, presidente de Ucrania) va a aceptar, eso es algo que deben decidir ellos (las autoridades de Kiev)”.

“Tendrán que decidir si están dispuestos a ceder y, en última instancia, qué van a obtener, qué van a exigir también”, añadió.

En este contexto, el secretario de Estado de la potencia norteamericana indicó que, para resolver el conflicto, ambas partes deben aceptar algunas condiciones.

“No se puede llegar a un acuerdo de paz entre dos bandos enfrentados a menos que ambas partes acepten ceder algo y ambas partes acepten que la otra parte obtenga algo”, declaró.

Rubio concluyó: “De lo contrario, si una de las partes obtiene todo lo que quiere, eso no es un acuerdo de paz. Se llama rendición. Y no creo que esta sea una guerra que vaya a terminar pronto sobre la base de la rendición”.

Lectura rápida

¿Quién realizó la advertencia?
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

¿A quién se dirige la advertencia?
A las autoridades de Ucrania sobre la resolución del conflicto con Rusia.

¿Qué deben decidir las autoridades ucranianas?
Si están dispuestos a ceder en un posible acuerdo de paz.

¿Qué implica ceder?
Aceptar condiciones para alcanzar un acuerdo de paz.

¿Cuál es la consecuencia de no llegar a un acuerdo?
La guerra podría empeorar y no terminar pronto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho