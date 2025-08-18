La advertencia de EEUU a Ucrania: "Tienen que decidir si están dispuestos a ceder"
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que Ucrania debe decidir si acepta un acuerdo. “Tienen que estar dispuestos a ceder”, advirtió.
18/08/2025 | 13:56Redacción Cadena 3
FOTO: Marco Rubio
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, recalcó que Kiev debe tomar una decisión sobre el plan de resolución del conflicto en Ucrania conversado entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su histórica cumbre en Alaska, informaron medios internacionales.
“Esta guerra solo va a empeorar. No va a mejorar”, destacó el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos en una emisión de Fox News.
El funcionario norteamericano amplió sus conceptos: “En cuanto a lo que Zelenski (Volodìmir, presidente de Ucrania) va a aceptar, eso es algo que deben decidir ellos (las autoridades de Kiev)”.
“Tendrán que decidir si están dispuestos a ceder y, en última instancia, qué van a obtener, qué van a exigir también”, añadió.
En este contexto, el secretario de Estado de la potencia norteamericana indicó que, para resolver el conflicto, ambas partes deben aceptar algunas condiciones.
“No se puede llegar a un acuerdo de paz entre dos bandos enfrentados a menos que ambas partes acepten ceder algo y ambas partes acepten que la otra parte obtenga algo”, declaró.
Rubio concluyó: “De lo contrario, si una de las partes obtiene todo lo que quiere, eso no es un acuerdo de paz. Se llama rendición. Y no creo que esta sea una guerra que vaya a terminar pronto sobre la base de la rendición”.
[Fuente: Noticias Argentinas]