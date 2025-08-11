Trump dice que sabrá pronto si Putin quiere un acuerdo de paz con Ucrania

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que esperaba determinar en cuestión de momentos durante su reunión con el líder ruso Vladímir Putin esta semana si sería posible llegar a un acuerdo para detener la guerra en Ucrania.

“Al final de esa reunión, probablemente en los primeros dos minutos, sabré exactamente si se puede hacer un trato o no”, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que convocó para anunciar planes de una intervención federal en la fuerza policial de Washington para ayudar a combatir el crimen.

Dijo que pensaba que la reunión del viernes con Putin en Alaska sería “realmente una reunión para tantear el terreno”. Añadiendo que “será buena, pero podría ser mala”, predijo que podría decir: “buena suerte, sigan luchando, o podemos hacer un trato”.

Putin quiere consolidar las ganancias de Rusia desde que invadió Ucrania en febrero de 2022, mientras Trump presiona por un alto el fuego que ha permanecido fuera de alcance. La disposición de Trump para llegar a un acuerdo ha generado temores en Ucrania y Europa sobre un acuerdo que pueda favorecer a Rusia, sin suficiente participación de Ucrania. Trump ha criticado duramente a ambos líderes después de prometer —sin lograrlo hasta ahora— poner fin al conflicto rápidamente.

La reunión Trump-Putin hasta ahora no incluye a Zelenskyy

El lunes, Trump evitó repetidas oportunidades para decir que presionaría para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy participara en sus discusiones con Putin, y fue especialmente desdeñoso con Zelenskyy y su necesidad de ser parte de un esfuerzo por buscar la paz.

Dijo que el presidente ucraniano había estado en “muchas reuniones” sin lograr detener una guerra que Rusia comenzó. Trump también señaló que Zelenskyy ha estado en el poder durante la duración de la guerra y dijo que “no pasó nada” durante ese tiempo. Contrastó eso con Putin, quien ha ejercido el poder en Rusia durante décadas.

Trump dijo que, después de su reunión con Putin, “la próxima reunión será con Zelenskyy y Putin”, pero también podría ser una reunión con “Putin y Zelenskyy y yo”.

Los aliados europeos han presionado para que Ucrania participe, temerosos de que las discusiones puedan favorecer a Moscú de otra manera.

En ese sentido, Trump dijo que llamaría a Zelenskyy y a los líderes europeos después de su discusión con Putin para “decirles qué tipo de acuerdo — no voy a hacer un trato. No me corresponde a mí hacer un trato”.

Trump pasó la primera parte de su administración criticando a Zelenskyy, incluso sugiriendo que era un dictador porque su país no ha celebrado elecciones durante la guerra. Zelenskyy fue expulsado de la Oficina Oval en febrero después de que Trump y el vicepresidente JD Vance sugirieron que no había sido lo suficientemente agradecido por el apoyo de Estados Unidos.

La fluctuante relación Trump-Putin

Más recientemente, Trump ha expresado frustración con Putin porque Rusia no ha parecido tomar más en serio un impulso por un alto el fuego, y ha suavizado su tono hacia Zelenskyy. Sus comentarios del lunes sugirieron que podría haber tenido otro cambio de opinión.

“El presidente Putin me invitó a involucrarme”, dijo Trump. Señaló que pensaba que era “muy respetuoso” que Putin viniera a Estados Unidos para la reunión del viernes, en lugar de insistir en que Trump fuera a Rusia.

“Me gustaría ver un alto el fuego. Me gustaría ver el mejor acuerdo que se pueda hacer para ambas partes”, dijo Trump.

El presidente repitió que cualquier acuerdo importante podría involucrar intercambios de tierras, sin dar más detalles. Había amenazado a Moscú con más sanciones económicas si no se hace más para trabajar hacia un alto el fuego, pero sugirió el lunes que, si la reunión del viernes tiene éxito, podría ver un día en que Estados Unidos y Rusia normalicen las relaciones comerciales.

Se espera que Putin sea inquebrantable en sus demandas de mantener todo el territorio que sus fuerzas ocupan ahora y de impedir que Ucrania se una a la OTAN, con el objetivo a largo plazo de devolverla a la esfera de influencia de Moscú.

Zelenskyy insiste en que nunca consentirá en ninguna anexión formal de territorio ucraniano por parte de Rusia ni renunciará a una candidatura para ser miembro de la OTAN.

Putin cree que tiene la ventaja en el terreno mientras las fuerzas ucranianas tratan de contener los avances rusos en el frente de 1.000 kilómetros (600 millas). En las líneas del frente, pocos soldados ucranianos creen que haya un final a la vista para la guerra.

Los europeos se preparan con una reunión virtual sobre Ucrania

Con los europeos y ucranianos hasta ahora fuera de la cumbre, Alemania buscó prepararse invitando a Trump, Zelenskyy, al jefe de la OTAN y a otros líderes europeos a una reunión virtual el miércoles.

La cancillería alemana dijo que las conversaciones buscarían formas adicionales de presionar a Rusia y prepararse para negociaciones de paz y “asuntos relacionados con reclamos territoriales y seguridad”.

Steffen Meyer, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz, dijo que el gobierno alemán “siempre ha enfatizado que las fronteras no deben ser desplazadas por la fuerza” y que Ucrania debería decidir su propio destino “de manera independiente y autónoma”.

Previamente, un ataque con drones ucranianos mató a una persona e hirió a otras dos en una región a unos 418 kilómetros (260 millas) al este de Moscú.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron un total de 39 drones ucranianos durante la noche y la mañana del lunes sobre varias regiones rusas, así como sobre la península de Crimea, que Rusia se anexó en 2014.

_____

