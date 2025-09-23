Trump afirmó que Ucrania está en posición para “recuperar” todo su territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó hoy martes en redes sociales que considera que Ucrania, con el apoyo de Europa y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), "está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original".

Los comentarios indican un drástico giro en la posición de la Casa Blanca sobre el conflicto Rusia-Ucrania dado que Trump ha presionado durante meses al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que haga concesiones con el fin de alcanzar un acuerdo de cese al fuego con Rusia, y luego de que Trump dijo que Kiev "no tiene las cartas" en las negociaciones.

"Después de enterarme y entender por completo la situación militar y económica de Ucrania/Rusia, y luego de ver los problemas económicos que está causando a Rusia, considero que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original", publicó Trump en Truth Social.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en especial, de la OTAN, las fronteras originales en las que empezó esta guerra, son una opción muy viable", añadió Trump.

"Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que la OTAN haga que lo que desee con ellas", dijo el presidente.

Durante la reunión con Zelenski sostenida hoy con anterioridad al margen de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, Trump dijo a los reporteros que los países de la OTAN deben derribar los cazas rusos que violen su espacio aéreo.

En una carta con fecha del sábado dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Estonia afirmó que tres cazas rusos MiG-31 entraron hasta 10 kilómetros dentro de espacio aéreo estonio y se quedaron ahí durante 12 minutos el viernes.

El primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, negó que cazas rusos hayan violado el espacio aéreo estonio y acusó a los Estados europeos de rusofobia.

Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante la ONU, dijo el lunes que China insta a las partes pertinentes a mantener la tranquilidad y ejercer autocontrol, aclarar los hechos y disipar las dudas mediante el diálogo y la comunicación, evitar malentendidos y errores de cálculo, y evitar que la situación se agrave o escale.