En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Tres heridos en centro de detención de inmigración en Dallas; atacante fallecido

Tres personas han sido baleadas en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas; el atacante está muerto por una herida de bala autoinfligida, según el director de la agencia.

24/09/2025 | 10:07Redacción Cadena 3

FOTO: Tres personas heridas en centro de detención de inmigración en Dallas; el atacante está muerto

DALLAS (AP) — Tres personas han sido baleadas en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

“Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso”, Lyons expresó sobre los heridos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que había “múltiples heridos y fallecidos”. Noem indicó que no se sabe el motivo, pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

___________________________________

< div id="ia-resumen">

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Dallas? Tres personas fueron baleadas en un centro de detención de inmigración y el atacante se suicidó.

¿Quién confirmó el tiroteo? El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el incidente.

¿Cuántas personas resultaron heridas? Al menos tres personas resultaron heridas durante el tiroteo.

¿Qué dijo la secretaria de Seguridad Nacional? Kristi Noem mencionó que había múltiples heridos y fallecidos, pero se desconocían los motivos.

¿Qué se observó en el lugar? Decenas de vehículos de emergencia llegaron a la escena del tiroteo en Dallas.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho