Tres heridos en centro de detención de inmigración en Dallas; atacante fallecido

FOTO: Tres personas heridas en centro de detención de inmigración en Dallas; el atacante está muerto

DALLAS (AP) — Tres personas han sido baleadas en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

“Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso”, Lyons expresó sobre los heridos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que había “múltiples heridos y fallecidos”. Noem indicó que no se sabe el motivo, pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

___________________________________

Lectura rápida

< div id="ia-resumen">

¿Qué ocurrió en Dallas? Tres personas fueron baleadas en un centro de detención de inmigración y el atacante se suicidó.

¿Quién confirmó el tiroteo? El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el incidente.

¿Cuántas personas resultaron heridas? Al menos tres personas resultaron heridas durante el tiroteo.

¿Qué dijo la secretaria de Seguridad Nacional? Kristi Noem mencionó que había múltiples heridos y fallecidos, pero se desconocían los motivos.

¿Qué se observó en el lugar? Decenas de vehículos de emergencia llegaron a la escena del tiroteo en Dallas.