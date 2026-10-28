Tragedia en España: al menos 46 muertos tras el choque de dos trenes

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Al menos 46 personas perdieron la vida tras un choque de trenes en las cercanías de la ciudad de Toledo, lo que resultó en la paralización del tránsito ferroviario de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía.

De acuerdo a los reportes de medios locales consultados por la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió a la altura de Urda, donde una formación de AVE de Renfe colisionó con un tren de Iryo. Como resultado, dos vagones cayeron por un terraplén, lo que llevó a la activación de un amplio operativo de emergencia.

Por otro lado, fuentes de Protección Civil indicaron que la cifra de fallecidos podría ascender a 49. Los primeros informes sugieren que el tren Iryo se encontraba detenido en la vía por razones aún desconocidas, y fue golpeado por detrás por el tren AVE, provocando la caída de los vagones.

En el lugar, se encontraban trabajando Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, junto a efectivos de Protección Civil de varios municipios aledaños. Además, se desplegaron tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, expresó su consternación ante el grave accidente y destacó que los servicios de emergencia están en el terreno atendiendo a los afectados.

La empresa ferroviaria Renfe confirmó que el accidente ocurrió entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras que Adif comunicó a través de un mensaje en X que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía está interrumpida debido a un alcance entre dos trenes.