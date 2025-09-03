Supervivientes de Epstein piden acciones al Congreso mientras crece la presión por transparencia

WASHINGTON (AP) — Sobrevivientes del abuso sexual de Jeffrey Epstein se hicieron escuchar el miércoles en el Capitolio, donde presionaron a los legisladores para que obliguen a que se divulguen documentos relacionados con la investigación de tráfico sexual del difunto financiero y arremetieron contra los intentos del presidente Donald Trump por desestimar el asunto como una "farsa".

En una conferencia de prensa en el césped del Capitolio, entre cientos de simpatizantes y cánticos de "liberen los archivos", las mujeres compartieron —algunas por primera vez en público— cómo fue que la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, las atrajo hacia el círculo del financiero. Exigieron que el gobierno federal sea transparente y rinda cuentas por lo que tuvieron que soportar durante su adolescencia.

Fue una postura impactante en momentos en que los impulsos para que se divulguen los documentos de la investigación alcanzan un punto crucial en Washington. Los legisladores se debaten sobre la manera en que el Congreso debería adentrarse en la saga de Epstein, mientras que Trump —quien en un principio se expresó a favor de la transparencia durante su campaña— ha estado desestimando el asunto como una "farsa demócrata".

“No importa lo que hagan, esto va a seguir”, dijo Trump el miércoles. “Realmente, creo que es suficiente”.

Pero en el Capitolio, las sobrevivientes y al menos uno de los aliados más cercanos de Trump en el Congreso, no estuvieron de acuerdo. Algunas de las mujeres hicieron un llamado al mandatario para que apoye su causa.

“Se siente como si quisieras explotar por dentro porque nadie, nuevamente, está entendiendo que esta es una situación real. Estas mujeres son reales. Estamos aquí en persona”, dijo Haley Robson, una de las sobrevivientes, quien aclaró que está registrada como republicana.

Epstein se quitó la vida en una prisión de Manhattan en 2019 mientras estaba a la espera de juicio por cargos de que abusó sexualmente y traficó con docenas de niñas menores de edad. El caso se presentó más de una década después de que llegó a un discreto acuerdo con la fiscalía federal en Florida para resolver acusaciones prácticamente idénticas. Epstein fue acusado de pagar cientos de dólares en efectivo a niñas menores de edad para que le hicieran masajes y posteriormente abusar sexualmente de ellas.

Maxwell, confidente y exnovia de Epstein, fue condenada en 2021 y sentenciada a 20 años de prisión por atraer a las adolescentes para que fueran víctimas de Epstein. Durante su juicio, cuatro mujeres testificaron que Epstein abusó de ellas durante su adolescencia en la década de 1990 y principios de 2000 dentro de sus residencias en Florida, Nueva York y Nuevo México. Las acusaciones también han generado decenas de demandas.

Un aliado de Trump cruza líneas partidistas

La representante Marjorie Taylor Greene, quien suele alinearse con la agenda de Trump, describió que su apoyo a un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar la información que ha recopilado sobre Epstein y Maxwell es una lucha moral contra la depredación sexual.

“Esto no es un partido político u otro. Es una culminación de todos trabajando juntos para silenciar a estas mujeres y proteger a Jeffrey Epstein y a su grupo”, declaró Greene durante la conferencia de prensa.

También dijo a los periodistas que el miércoles habló con Trump para decirle que debería recibir a las sobrevivientes en el Despacho Oval, y “no a ninguno de los ricos y poderosos amigos de Jeffrey Epstein”.

Greene es una de cuatro republicanos —incluidas tres mujeres— que han ido en contra del liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y la Casa Blanca en un esfuerzo por forzar una votación sobre su proyecto de ley. El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, intenta sofocar el esfuerzo con su propia resolución, argumentando que una investigación concurrente por parte de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes es la mejor manera para que el Congreso brinde transparencia.

“Creo que la investigación de Supervisión va a ser amplia y expansiva, y van a seguir la verdad a dondequiera que los lleve”, declaró Johnson.

Añadió que la Casa Blanca estaba cumpliendo con el panel para divulgar información y que la noche del martes habló con Trump al respecto. “Él dice: ‘sáquenlo, pónganlo todo ahí’”, declaró Johnson a los periodistas.

La Comisión de Supervisión publicó el martes por la noche lo que dijo que era el primer lote de documentos y archivos que ha recibido del Departamento de Justicia sobre el caso Epstein. Las carpetas publicadas en Google Drive contenían cientos de archivos de imagen de presentaciones judiciales de años anteriores relacionadas con Epstein, pero prácticamente no contenían nada nuevo.

Advertencias de la Casa Blanca

En tanto, la Casa Blanca advirtió a los miembros de la Cámara de Representantes que el apoyo al proyecto de ley para exigir que el Departamento de Justicia divulgue los documentos sería considerado un acto hostil. El representante Thomas Massie, un republicano que apoya la iniciativa, aseguró que el mensaje de la Casa Blanca es porque “se han atrincherado”.

“Decidieron que no quieren que se divulgue”, subrayó. “Es una amenaza política”.

Pero con el contundente mensaje de Trump y la cúpula republicana avanzando con una resolución alternativa, Massie se quedó buscando apoyo de al menos dos republicanos más dispuestos a cruzar líneas políticas. Se necesitaría de seis miembros del Partido Republicano, así como de todos los demócratas en la cámara baja, para forzar una votación sobre su proyecto de ley. Y aunque eso suceda en la Cámara de representantes, aún tendría que pasar por el Senado y llegar al escritorio de Trump para su firma.

Sobrevivientes alzan la voz

Aun así, las sobrevivientes consideraron este momento como su mejor oportunidad en varios años para obtener algo de justicia por lo que Epstein les hizo. Una sobreviviente, Chauntae Davies, dijo que recordaba su sensación de impotencia cuando vio cómo Epstein estaba relacionado con algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Davies dijo que una vez viajó a África con Epstein en un viaje que incluyó al expresidente Bill Clinton y otras notables figuras.

“Se jactaba de sus amigos poderosos, incluido el actual presidente Donald Trump. En realidad, era de lo que más presumía”, comentó Davies.

Ahora, las mujeres aseguran que es el momento de revelar un recuento completo de todos los involucrados o cómplices en el comportamiento de Epstein. Varias de ellas están compilando una lista de personas que pueden haber estado involucradas, pero aún sopesan la posibilidad de hacerla pública por temor a posibles repercusiones.

Bradley Edwards, un abogado que ha representado a muchas de las sobrevivientes, refutó la noción de que Epstein mantenía una lista de clientes, pero afirmó que otros aún así había otras personas involucradas.

“Su plan era abusar personalmente de mujeres”, dijo Edwards. “Cuando alcanzaban cierta edad, él mandaba a un grupo de ellas, algunas de ellas, a algunos de sus amigos. Eso no significa que a todos sus amigos”.

Finalmente, las mujeres dijeron que hablaron con la esperanza de que legisladores y funcionarios federales actúen para asegurar que abusadores como Epstein no sean tratados con indulgencia o se les permita continuar con su abuso. Se sintieron especialmente ofendidas de que Maxwell haya sido trasladada recientemente a una prisión de mínima seguridad en Texas.

“La justicia y la rendición de cuentas no son favores de los poderosos. Son obligaciones que llevan décadas de retraso”, subrayó Jess Michaels, una sobreviviente que dijo Epstein abusó sexualmente de ella por primera vez en 1991. “Este momento comenzó con los crímenes de Epstein. Pero será recordado por las sobrevivientes que exigen justicia, que exigen la verdad, que exigen rendición de cuentas”.