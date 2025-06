Prince Royce fusiona temas de The Beatles y Elvis Presley con su bachata

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Prince Royce exploró diferentes etapas de su vida y de sus seres queridos en su álbum de versiones en inglés titulado "Eterno", que incluye clásicos como "I Just Called to Say I Love You" de Stevie Wonder y "How Deep Is Your Love" de Bee Gees.

El disco también cuenta con "Can’t Help Falling in Love" de Elvis Presley y "Yesterday" de The Beatles, buscando darles un toque latino. En una reciente entrevista, Prince Royce compartió su intención de rendir homenaje a estas canciones icónicas. "Con ese disco buscaba traer esos temas al mundo latino, dándole mi esencia bachatera", comentó el artista.

Nacido en 1989, Royce incluyó a Backstreet Boys, un grupo que lo inspiró en su camino musical, recordando que su canción "I Want It That Way" fue una de sus favoritas en su juventud. Además, destacó "Dancing in the Moonlight" de King Harvest, reconocida por su mensaje positivo, así como "How Deep Is Your Love", dedicada a su madre, quien la escuchó al llegar a Estados Unidos.

El reto para Royce radicó en reinterpretar canciones que son familiares para el público, pero manteniendo ciertos elementos de los originales. "Cuando grabo una canción mía, si algo no me convence lo cambio, pero en este caso quise preservar la esencia de las melodías que todos conocen", indicó. A través de sus próximos conciertos, planea ofrecer a su audiencia la experiencia de escuchar algunas de las versiones de "Eterno", grabado en Miami y Nueva York y acompañado por un video musical para cada tema en YouTube.

"Son canciones eternas, icónicas", afirmó. "Mi meta como artista es hacer música que perdure en el tiempo y cruce generaciones". En cuanto a la canción "I Just Called to Say I Love You", Royce manifestó su deseo de que las personas retomen la conexión humana, sugiriendo que ahora es común utilizar aplicaciones de mensajería en lugar de realizar llamadas telefónicas o enviar cartas, perdiendo así el toque personal.