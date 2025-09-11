Presidente surcoreano advierte sobre inversiones en EEUU sin mejor sistema de visas

FOTO: Compañías surcoreanas dudarán en invertir en EEUU sin un mejor sistema de visas: presidente

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, afirmó el jueves que las empresas surcoreanas probablemente dudarán en mantener o realizar inversiones directas en Estados Unidos si éste no mejora su sistema de visas para los trabajadores coreanos.

Lee hizo sus comentarios en una conferencia de prensa televisada mientras hablaba sobre la detención de más de 300 trabajadores surcoreanos tras la redada de inmigración del 4 de septiembre en una fábrica de baterías en construcción en la planta automotriz de Hyundai en Georgia.

Lee expresó que los trabajadores coreanos serán repatriados el viernes en un avión chárter.

Funcionarios surcoreanos y estadounidenses están discutiendo una posible mejora del sistema de visas de Estados Unidos, destacó Lee, añadiendo que bajo el sistema actual, las compañías surcoreanas “no pueden evitar el tener muchas dudas” sobre realizar inversiones directas en Estados Unidos.

Que Washington pueda establecer un sistema de visas que le permita a las empresas surcoreanas enviar a trabajadores calificados para realizar labores en instalaciones industriales tendrá un “impacto importante” en las inversiones futuras de Corea del Sur en Estados Unidos, puntualizó Lee.

La conferencia de prensa de Lee fue con motivo de sus primeros 100 días en el cargo.