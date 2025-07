Playlist imperdible para festejar la reunión de Oasis: clásicos y lados B

La tan esperada reunión de Oasis se llevará a cabo este viernes, dando inicio a una gira mundial de cinco meses que comenzará en Cardiff, Gales. Este retorno marca el final de la larga disputa entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes son los pilares de la icónica banda británica.

Para conmemorar esta serie de conciertos, se ha preparado una lista de reproducción que explora el vasto y rico catálogo musical de Oasis. Muchos fans conocen sus éxitos más destacados y han disfrutado de álbumes emblemáticos de la banda de los años 90 como “Definitely Maybe” (1994), “(What’s the Story) Morning Glory?” (1995) y “Be Here Now” (1997), pero dentro de su discografía hay tesoros menos conocidos que merecen ser escuchados. La Associated Press ha compilado una selección que incluye tanto grandes hits como los lados B que han dejado huella en el público.

Para disfrutar de todas las canciones, visita nuestra lista de reproducción de Spotify.

La aventura musical comienza con "Supersonic", lanzado en 1994 como el primer sencillo de la banda y que se incluiría posteriormente en su álbum debut. Esta canción establece el tono característico de Oasis, fusionando el britpop con influencias de bandas como The Beatles y Sex Pistols, lo que llevó a la prensa a describir a Oasis como “The Sex Beatles”.

También destaca "Live Forever", una creación de Noel que sorprendió incluso a sus propios compañeros cuando la presentó por primera vez. La canción es un himno atemporal que invita a reflexionar sobre la inmortalidad desde una perspectiva optimista, mientras que "Wonderwall" se erige como uno de los himnos más reconocibles de la banda, convirtiéndose en una favorita en reuniones alrededor del mundo.

Oasis continúa cautivando audiencias con baladas como “Don’t Look Back in Anger”, una pieza perfecta para cantar a todo pulmón, y “Champagne Supernova”, que ofrece una experiencia de escucha psicodélica con ritmos suaves. “Talk Tonight” ilustra un momento de introspección personal por parte de Noel y “Acquiesce” se destaca como uno de los mejores lados B y celebrados entre sus fanáticos.

De su disco “Be Here Now” se extrae “D’You Know What I Mean?”, un tema que desafía lo convencional y que, aunque largo, mantiene la esencia de Oasis. Finalmente, las contribuciones más recientes de la banda en los años 2000 no se deben ignorar, resaltando temas como “The Hindu Times” y “Lyla”, que demuestran que Oasis sigue siendo relevante y un ícono en la música británica.

Así que prepárate para disfrutar de esta celebración con una mezcla de nostalgia y descubrimiento musical, mientras Oasis vuelve a brillar en el escenario mundial.